Наркобарон из Латвии о жестоком нападении: Я стал калекой на всю жизнь

Когда Привертс был доставлен в больницу, там зафиксировали, что его состояние серьезно: были не только переломы, но и началось заражение крови.

"Фактически был мертв, но местные медика кое-как меня оживили. Только на второй день провели операцию, а на следующий день была еще одна... При помощи антибиотиков боролись с инфекцией (..)".

Через две недели, когда Привертс немного восстановился, он отправился в Латвию.

"В травмах пролежал почти два месяца. Нога перенесла пять операций, лечили позвоночник, а в мою руку был помещен металлический стержень. Вытерпел основательные мучения с ногой: то там отрезали, то в другом месте, то сломали, то снова сшили".

"Лодыжки у меня нет больше вовсе. Я остался калекой на всю жизнь.(..) Теперь будет инвалидность второй группы. Понятно, что я никогда не буду играть в футбол и хоккей, которыми ранее увлекался. Нужно думать о том, смогу ли вообще ходить. Также нужно смотреть, полностью ли побеждена инфекция(..).

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Как свидетельствует архив агентства LETA за преступления, связанные с наркотиками, Привертс несколько раз сидел в тюрьме.

В 1999 году его задержали с наркотиками в аэропорту Рига вместе с главой Латвийской ассоциации моделей Дайрой Силавой.

В 2004 году Привертса задержали в Эквадоре с 894 граммами кокаина. Там за это преступление предусмотрен пожизненный срок, но мужчина отделался пятью годами лишения свободы.

В 2009 году он снова попался на очередной попытке провоза наркотиков, за что в том же году был осужден на семь лет в Финляндии, но его освободили досрочно за хорошее поведение.