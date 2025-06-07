Видео "Бриллиантовый ключ": жителям выставляют счета за установленный 12 лет назад домофон

Сармите и ее соседи договорились выплатить сумму за установку кодового замка в течение пяти лет - и добросовестно это сделали.

Однако счета от компании Vizit, которая тогда называлась Baltija drošība, они продолжают получать до сих пор. Сармите получает счет раз в год, и сейчас у нее накопился долг в размере 53 евро.

В договоре черным по белому указано, что он автоматически продлевается на год, если ни одна из сторон не уведомит о его расторжении.

Программа Bez Tabu выяснила, что жители продолжают ежегодно получать счета на сумму 7 - 8 евро - это абонентская плата, и управляющая компания указывает, что такая практика является общепринятой.

Продавец систем безопасности - компания Vizit - отказалась дать интервью программе и не разрешила использовать в сюжете телефонный разговор, но подтвердила, что в договоре указано - сумма взимается за техническое обслуживание.

Юрист также подтверждает, что договор составлен корректно - любое оборудование требует обслуживания, за которое необходимо платить. Заключая договор с другой компанией, следует учитывать, что за обслуживание все равно придется платить, и, скорее всего, дороже.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu