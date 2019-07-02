Фото: в Таллинн прибыл американский военный корабль времен холодной войны

Это корабль класса Blue Ridge высотой 190 метров. Экипаж корабля насчитывает 325 человек, корабль вооружен 20-мм противоракетными системами ближней защиты Phalanx. Mount Whitney оснащен техникой для связи, сбора информации и руководства высшего качества, он считается одним из кораблей самого высокого уровня в своем классе. На борту корабля находится вертолет, предназначенный для транспортировки людей и оборудования, а также для спасательных работ, преимущественно на море.

На борту корабля находится вертолет, предназначенный для транспортировки и спасательных работ. ФОТО: Eero Vabamägi

В капитанской каюте корабля есть большая фотография горы Уитни, в честь которой корабль назван. Также там хранится осколок скалы, найденный на вершине, который забрал с собой один из членов экипажа.

На стене фотография горы Уитни, в честь которой назван корабль, на ее фоне капитан держит найденный на ее вершине обломок. ФОТО: Eero Vabamägi

По словам капитана Кэссиди Нормана, корабль был построен 50 лет назад во время холодной войны. В рулевой рубке корабля находится телеграф, передающий приказы в машинное отделение, подобная техника использовалась на кораблях еще сто лет назад.

Классическое устройство, передающее приказы из рулевой рубки в машинное отделение. ФОТО: Eero Vabamägi

На корабле 325 членов экипажа, большая часть живет в стесненных обстоятельствах. В спальных помещениях расположены трехэтажные нары, в одном помещении живет 50-60 человек.

Условия жизни экипажа, мягко говоря, спартанские - десятки человек живут в маленьких помещениях с трехэтажными нарами. ФОТО: Eero Vabamägi

Одна из важнейших деталей на корабле Mount Whitney - это судовой колокол. "Если у кого-то из членов экипажа родился ребенок, то колокол забирают вниз и используют в качестве купели. Имена всех крещенных с его помощью выгравированы на внутренней поверхности", - рассказал первый офицер Алекс МакМахон.

Судовой колокол Mount Whitney, который время от времени используют в качестве купели. Имена крещеных в нем выгравированы на внутренней поверхности колокола. ФОТО: Eero Vabamägi