Ср, 3.07.2019
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель объединения "Золитуде. 21.11"

Видео: BMW чуть не стал виновником трагедии на шоссе Таллинн-Нарва

Кадры со своего видеорегистратора для Rus.Postimees прислал читатель, который был свидетелем серьезного нарушения ПДД и чуть не стал жертвой лишенного разума водителя автомобиля BMW. 

В ролике видно, как BMW совершает тройной обгон, несясь в лоб встречному автомобилю. Чудом удается избежать столкновения: на двухполосном участке шоссе встречным пришлось подвинуться и пустить бешеного третьего.

Никогда так не делайте! Это видео, на котором можно различить регистрационный номер нарушителя, Rus. Postimees переслали в полицию.

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