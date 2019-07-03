Коридор затмений: как изменится жизнь знаков Зодиака со 2 по 17 июля
В начале июля мы все вошли в коридор затмений. И несмотря на то, что энергетика затмений позитивна, такое время всегда переживается людьми достаточно сложно. О том, как изменится жизнь представителей разных знаков Зодиака, рассказывают астрологи.
Момент затмения Солнца и Луны и коридор между ними - период, когда рекомендуется больше размышлять, чем делать.
В такие моменты нам открываются истины жизни, приходит осознание чего-то важного, предчувствия и верные решения. И часто мысли, которые возникли в коридор затмений, оказывают колоссальное влияние на будущую жизнь.
Конфликт светил всегда связан с напряженностью. Многие события приобретают негативный подтекст, поэтому важно правильно преодолеть этот период.
Астрологи объясняют, как это сделать в зависимости от вашего знака Зодиака.
Овен и Весы
Недовольство собой, работой, жизнью и мирозданием - то, что ожидает представителей этих двух знаков Зодиака со 2 по 17 июля. В первые две декады месяца многие Овны и Весы поставят личные рекорды в этих дисциплинах: их будет раздражать буквально все. Чтобы снизить градус недовольства, эксперты dailyhoro.ru советуют изменить мировоззрение. Те знания и установки, по которым они жили, окажутся неверными и даже разрушающими.
Попытки изменить свой взгляд на жизнь помогут избавиться от ощущения того, что жизнь - сплошной хаос, а Овны и Весы - марионетки в этом ужасном мире.
По возможности желательно избегать подписания важных договоров и других документов.
Телец и Скорпион
Коридор затмений повлияет на сферу психики, карьеры и семьи этих знаков Зодиака. В предстоящем месяце астрологические тенденции будут благоприятствовать заключению свадеб и помолвок, но Тельцам и Скорпионам лучше воздержаться от крупных расходов и финансовых сделок. Повышенная чувствительность, усиленная затмениями, сделает из них хороших любовников и внимательных родителей, но эмоциональные вспышки будут очень мешать принятию жестких решений.
Астрологи не рекомендуют участвовать в сомнительных авантюрах, давать деньги в долг или брать их под проценты. Кроме того, все тайное со 2 по 17 июля может стать явным,
поэтому лучше, чтобы близкие люди узнали секреты Скорпионов и Тельцов от них самих.
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Близнецы и Стрелец
Согласно прогнозам астрологов, Близнецы и Стрельцы окажутся более подвластны астрологическим тенденциям, вызванным коридором затмений. На этом фоне возможны серьезные психологические волнения, повышенная нервозность, вспышки ярости - до полной потери контроля. Кроме того, риск неуспеха, усиленный светилами, повышен до предельных отметок.
Противопоказаны не только азартные игры или финансовые инвестиции, но и даже обычные шутки с начальством. Зато на пике окажутся творческие способности -
вся эмоциональная система будет работать на максимуме своих возможностей.
Рак и Козерог
Некая инертность и меланхолия, которые будут одолевать Раков и Козерогов со 2 по 17 июля, уравновесятся даром убеждения. Внутреннее спокойствие, вызванное равнодушием, вызовет у собеседника повышенное доверие к любым словам. Золотой дар пригодится Ракам и Козерогам не только в работе - с его помощью получится решить домашние проблемы, перемирить враждующих родственников или друзей, отстоять свои интересы.
Из опасностей астрологи выделяют риск потери денег. При этом расстраиваться по поводу пропажи кошелька или банковского перевода не стоит.
Если представители этих знаков лишатся какой-то суммы, вероятнее всего, они пройдут мимо возможных проблем и неудач.
Лев и Водолей
Конфликт затмений - время, когда Львам и Водолеям очень важно сохранить реалистичный взгляд на вещи и избежать плена иллюзий. Туманы затмений в этот раз будут не только снаружи, но и внутри - досадные промахи, ложные установки и вирусы сознания встанут в очередь, чтобы нанести визит. Астрологи советуют относиться ко всему происходящему максимально рационально.
Учесть необходимо и то, что со 2 по 17 июля Львы и Водолеи будут притягивать к себе завистников, шарлатанов, обманщиков и мошенников. Важно почаще бывать в одиночестве -
представители этих созвездий начнут испытывать дефицит концентрации.
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Девы и Рыбы
Полное солнечное затмение всегда влечет за собой перемены. Касательно Дев и Рыб эти перемены вряд ли можно назвать удачными, однако они будут связаны с разрешением старых проблем и созданием новых связей. Под удар попадут семья и работа. Увы, но генеральная уборка судьбы произойдет на фоне конфликта затмений, так что воспользоваться благоприятной ситуаций будет трудно - высокий риск неудач сорвет многие планы. Но у астрологов есть и добрые вести:
со 2 по 17 июля у Рыб и Дев наступит наилучшее время для долгосрочного планирования, самоанализа, репетиций и переосмысления своей жизни и главных целей.
А вот приниматься за все это лучше после 20 июля.
В период коридора затмений не следует подвергать себя эмоциональным, психическим и физическим нагрузкам, предупреждают специалисты dailyhoro.ru. Это время дано нам для освобождения от скопившегося негатива и нацеливания на новые победы. Неправильное управление энергией затмений рискует привести к опустошению, граничащему с внутренним разрушением.