Коридор затмений: как изменится жизнь знаков Зодиака со 2 по 17 июля

Момент затмения Солнца и Луны и коридор между ними - период, когда рекомендуется больше размышлять, чем делать.

В такие моменты нам открываются истины жизни, приходит осознание чего-то важного, предчувствия и верные решения. И часто мысли, которые возникли в коридор затмений, оказывают колоссальное влияние на будущую жизнь.

Конфликт светил всегда связан с напряженностью. Многие события приобретают негативный подтекст, поэтому важно правильно преодолеть этот период.

Астрологи объясняют, как это сделать в зависимости от вашего знака Зодиака.

Овен и Весы

Недовольство собой, работой, жизнью и мирозданием - то, что ожидает представителей этих двух знаков Зодиака со 2 по 17 июля. В первые две декады месяца многие Овны и Весы поставят личные рекорды в этих дисциплинах: их будет раздражать буквально все. Чтобы снизить градус недовольства, эксперты dailyhoro.ru советуют изменить мировоззрение. Те знания и установки, по которым они жили, окажутся неверными и даже разрушающими.

Попытки изменить свой взгляд на жизнь помогут избавиться от ощущения того, что жизнь - сплошной хаос, а Овны и Весы - марионетки в этом ужасном мире.

По возможности желательно избегать подписания важных договоров и других документов.

Телец и Скорпион

Коридор затмений повлияет на сферу психики, карьеры и семьи этих знаков Зодиака. В предстоящем месяце астрологические тенденции будут благоприятствовать заключению свадеб и помолвок, но Тельцам и Скорпионам лучше воздержаться от крупных расходов и финансовых сделок. Повышенная чувствительность, усиленная затмениями, сделает из них хороших любовников и внимательных родителей, но эмоциональные вспышки будут очень мешать принятию жестких решений.

Астрологи не рекомендуют участвовать в сомнительных авантюрах, давать деньги в долг или брать их под проценты. Кроме того, все тайное со 2 по 17 июля может стать явным,

поэтому лучше, чтобы близкие люди узнали секреты Скорпионов и Тельцов от них самих.

Галерея: Солнечное затмение в Латвии

Близнецы и Стрелец

Согласно прогнозам астрологов, Близнецы и Стрельцы окажутся более подвластны астрологическим тенденциям, вызванным коридором затмений. На этом фоне возможны серьезные психологические волнения, повышенная нервозность, вспышки ярости - до полной потери контроля. Кроме того, риск неуспеха, усиленный светилами, повышен до предельных отметок.

Противопоказаны не только азартные игры или финансовые инвестиции, но и даже обычные шутки с начальством. Зато на пике окажутся творческие способности -

вся эмоциональная система будет работать на максимуме своих возможностей.

Рак и Козерог