Ср, 3.07.2019
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель объединения "Золитуде. 21.11"

Умопомрачительные новинки от Dior: бал правит элегантный черный!
Высокая мода

ФОТО: AFP / Scanpix

Коллекции Марии Грации Кьюри всегда отличаются осмысленностью и глубокой философией.  На сей раз она решила поразмышлять о том, насколько современная одежда важна для нас самих. Дизайнер создала для своего шоу эффектное пространство, установив на подиуме 15-метровое дерево и украсив стены изображением женских лиц и камней.

Неотъемлемая часть коллекций Dior - такие тренды, как черный цвет, акцент на талии, кожа и прозрачность.

Наряды новой линейки бренда дополнили эффектные аксессуары - черные шляпки, вуали, крупные подвески на шее, кружевные колготки, греческие сандалии и моносерьги.

ФОТО: EP/Scanpix

ФОТО: EP/Scanpix

ФОТО: EP/Scanpix

ФОТО: EP/Scanpix

ФОТО: EP/Scanpix

ФОТО: EP/Scanpix

ФОТО: EP/Scanpix

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