Умопомрачительные новинки от Dior: бал правит элегантный черный!

Коллекции Марии Грации Кьюри всегда отличаются осмысленностью и глубокой философией. На сей раз она решила поразмышлять о том, насколько современная одежда важна для нас самих. Дизайнер создала для своего шоу эффектное пространство, установив на подиуме 15-метровое дерево и украсив стены изображением женских лиц и камней.