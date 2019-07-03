Умопомрачительные новинки от Dior: бал правит элегантный черный!
Коллекции Марии Грации Кьюри всегда отличаются осмысленностью и глубокой философией. На сей раз она решила поразмышлять о том, насколько современная одежда важна для нас самих. Дизайнер создала для своего шоу эффектное пространство, установив на подиуме 15-метровое дерево и украсив стены изображением женских лиц и камней.
Неотъемлемая часть коллекций Dior - такие тренды, как черный цвет, акцент на талии, кожа и прозрачность.
Наряды новой линейки бренда дополнили эффектные аксессуары - черные шляпки, вуали, крупные подвески на шее, кружевные колготки, греческие сандалии и моносерьги.
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