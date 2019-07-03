12 каратов, а может, и больше! В Сети обсуждают роскошное кольцо Аллы Пугачевой
Один из новых снимков Аллы Пугачевой, появившийся на днях в соцсетях, привлек особое внимание ее многочисленных поклонников, которые заметили на левой руке Примадонны кольцо с крупным бриллиантом. Впечатленные размером драгоценного камня фолловеры принялись активно обсуждать, сколько же может стоить такое роскошное украшение.
Несмотря на то, что мужья и состоятельные поклонники нередко дарили звезде российской эстрады бриллианты, она всегда была равнодушна к драгоценностям и предпочитала их не носить. Правда, после свадьбы с Максимом Галкиным Алла Борисовна несколько пересмотрела свое отношение к украшениям.
Говорят, что по случаю бракосочетания шоумен подарил ей целую коллекцию драгоценностей стоимостью в несколько десятков тысяч евро.
А на днях в Instagram-аккаунте известной российской актрисы и телеведущей Олеси Судзиловской появилось фото с Примадонной, на руке которой без труда можно разглядеть кольцо с бриллиантом весьма внушительного размера.
Как утверждают знатоки ювелирного дела, уже успевшие оценить это украшение, роскошный камень в кольце достигает веса в 12 каратов, а может, и больше.
Кстати, впервые пользователи соцсетей обратили внимание на это кольцо еще в мае - на снимке актрисы с супругом.
Поклонники пары предполагают, что шикарное украшение, стоимость которого может достигать сотен тысяч евро, звезде подарил Максим Галкин в честь ее недавнего 70-летия. Добавим, что Алла Борисовна носит новое кольцо на среднем пальце вместе с обручальным.
Галерея: Примадонна российской эстрады Алла Пугачева