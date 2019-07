12 каратов, а может, и больше! В Сети обсуждают роскошное кольцо Аллы Пугачевой

Posted @withrepost • @maxgalkinru Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения 😊#allapugacheva #аллапугачева #максимгалкин @alla_orfey

A post shared by Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) on May 16, 2019 at 8:22am PDT