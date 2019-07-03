Исключенная из "Согласия" четверка может поддержать выдвижение Бурова в мэры Риги

В Рижской думе 60 депутатов, и для избрания мэра необходимо не менее 31 голоса. Если "Фракция независимых депутатов", в которую входят четыре исключенных из "Согласия" депутата - Валерий Петров, Алексей Росликов, Виталий Дубов и Вадим Баранник - решит поддержать Бурова, ему будет обеспечено 32 голоса, и этого достаточно, чтобы стать мэром.

Петров сообщил, что сегодня во время встречи с Буровым обсуждались возможные модели сотрудничества, и фракция выдвинула определенные требования. Например, фракция хочет, чтобы в думе был создан президиум, в который войдут мэр и вице-мэры. Кроме того, фракция хотела бы обсудить, какие именно кандидаты будут делегированы для работы в президиуме, а также выдвинула другие предложения.

Одновременно Петров отметил, что представители фракции стопроцентно о поддержке Бурова пока не договорились. Если Буров пойдет на компромисс с ними, то они могли бы его поддержать.

"В настоящее время ясно, что фракция "Согласия" не готова пойти на компромисс, а именно, требует, чтобы Вадима Баранника лишили должности вице-мэра, но мы к этому не готовы", - сказал Петров.

Также он добавил, что "Фракция независимых депутатов" не возражала бы, если бы пост второго вице-мэра занял кто-то из "Согласия", но не Сандрис Бергманис.

В настоящее время Рижская дума расколота на восемь фракций и работает без мэра. Исполняющим обязанности председателя думы является Буров.

"Согласие", блок которого вместе с ЧСР состоит из 28 депутатов, обещает поддержать кандидатуру Бурова на пост мэра Риги. В то же время оппозиционные думские партии не намерены поддерживать Бурова, а некоторые считают, что оппозиция должна договориться о своем кандидате.