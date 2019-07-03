Утро невесты: Регина Тодоренко выложила первое фото со свадьбы
На сегодня, 3 июля, как известно, запланировано празднование свадьбы Влада Топалова и Регины Тодоренко. Пока поклонники пары с нетерпением ждут фото с торжества, "невеста" успела порадовать своих подписчиков в Instagram забавным кадром, демонстрирующими, как прошло ее утро.
Напомним, российский певец Влад Топалов и украинская телеведущая Регина Тодоренко официально зарегистрировали свои отношения еще в октябре прошлого года, однако торжество по случаю бракосочетания они решили отложить из-за беременности Регины и занятости обоих знаменитостей.
И вот на днях пара отправилась в Италию, где после нескольких месяцев подготовки долгожданное масштабное празднество наконец состоится.
Накануне Тодоренко разместила на своей страничке в Instagram очень солнечный снимок, на котором просто светится от счастья. "Нервное напряжение на максимум перед самым важным днем в этом году..." - написала она под фото.
Утром же непосредственно в день торжества Регина поделилась с поклонниками забавным кадром, который сопроводила хэштегами #УтроНевесты, #свадьбаТТ и #семейныебудниТТ.
На фото запечатлен свадебный наряд... маленького сына звездной четы.
Михаил, которому скоро исполнится восемь месяцев, как выяснилось, будет одет в голубую рубашку с короткими рукавами и бежевые шорты,
а дополнит его праздничный образ галстук-бабочка.
Поклонники засыпают молодоженов поздравлениями в соцсетях и с нетерпением ждут фотоотчета с торжества. И мы вместе с ними...