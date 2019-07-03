Ср, 3.07.2019
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Утро невесты: Регина Тодоренко выложила первое фото со свадьбы
Торжество в Италии

ФОТО: скриншот instagram.com/reginatodorenko

На сегодня, 3 июля, как известно, запланировано празднование свадьбы Влада Топалова и Регины Тодоренко. Пока поклонники пары с нетерпением ждут фото с торжества, "невеста" успела порадовать своих подписчиков в Instagram забавным кадром, демонстрирующими, как прошло ее утро.

Напомним, российский певец Влад Топалов и украинская телеведущая Регина Тодоренко официально зарегистрировали свои отношения еще в октябре прошлого года, однако торжество по случаю бракосочетания они решили отложить из-за беременности Регины и занятости обоих знаменитостей.

И вот на днях пара отправилась в Италию, где после нескольких месяцев подготовки долгожданное масштабное празднество наконец состоится.

Накануне Тодоренко разместила на своей страничке в Instagram очень солнечный снимок, на котором просто светится от счастья. "Нервное напряжение на максимум перед самым важным днем в этом году..." - написала она под фото.

Утром же непосредственно в день торжества Регина поделилась с поклонниками забавным кадром, который сопроводила хэштегами #УтроНевесты, #свадьбаТТ и #семейныебудниТТ.

На фото запечатлен свадебный наряд... маленького сына звездной четы.

Михаил, которому скоро исполнится восемь месяцев, как выяснилось, будет одет в голубую рубашку с короткими рукавами и бежевые шорты,

а дополнит его праздничный образ галстук-бабочка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#УтроНевесты #свадьбаТТ #семейныебудниТТ

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Поклонники засыпают молодоженов поздравлениями в соцсетях и с нетерпением ждут фотоотчета с торжества. И мы вместе с ними...

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