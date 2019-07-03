Буров не знает, как найти компромисс между "Согласием" и исключенными депутатами

Он подтвердил агентству LETA, что на сегодняшнем собрании с "Фракцией независимых депутатов", в которую объединились исключенные из "Согласия" депутаты, франция выразила свою готовность поддержать кандидатуру Бурова с условием, что Вадим Баранник сохранит место вице-мэра.

Вторым вице-мэром "Фракция независимых депутатов" хочет видеть кого-то из "Согласия".

Кроме того, члены "Фракции независимых депутатов" согласны заключить отдельный договор о сотрудничестве с "Честь служить Риге", что избавило бы их от необходимости вести трехсторонние дискуссии и с "Согласием".

По словам членов "Фракции независимых депутатов", они готовы дискутировать о кандидатах в вице-мэры от "Согласия", при условии, что этим человеком не будет Сандис Бергманис.

"Мы за него не проголосовали, а он в качестве мести исключил нас из фракции" , - пояснил свою позицию Валерий Петров.

В свою очередь сам Бергманис ранее заявлял агентству LETA, что "Согласие" не будет сотрудничать с "Фракцией независимых депутатов", потому что "партия не может работать с людьми, которые однажды ее уже предали".

Разговоры в кулуарах свидетельствуют о том, что "Согласие" все таки хочет выдвинуть на место вице-мэра Бергманиса, несмотря на то, что "Фракция независимых депутатов" этого не поддержит.

Буров пообещал "подумать над тем, как решить сложившуюся ситуацию".