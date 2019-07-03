Зеленский призвал Канаду инвестировать в Донбасс

В ходе брифинга в Торонто во вторник, 2 июля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что правительство Канады выделяет более 45 миллионов долларов США на поддержку Украины. В том числе будет передано 25 миллионов долларов для реализации инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине, пишет Корреспондент.net.

"Канада также принимает конкретные меры против продолжения российской агрессии в Украине", - сообщает пресс-служба правительства Канады.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призывал канадский бизнес к инвестициям в Украине:

"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы - одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста", - сказал Зеленский на встрече с представителями бизнеса из Economic Club of Canada в Торонто в среду, 3 июля, пишет Корреспондент.net.

Среди отраслей, которые могут заинтересовать инвесторов, он назвал ІТ, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых. Так, канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство ІТ-центра во Львове.

По словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в регион будут рассматриваться в первую очередь.