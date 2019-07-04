"Спортивное сообщество и охрана поддержат": исключенные из "Согласия" учредят партию

Для того чтобы партия могла участвовать в досрочных выборах в думу, если они состоятся, ей необходимо не менее 200 членов.

Росликов выразил уверенность, что партии будет несложно привлечь необходимое количество членов, потому что фракцию поддерживают представители спортивного сообщества, а также ее члены состоят в различных профсоюзах, например, связанных с охранной сферой.

"Также допускаю, что часть молодых активистов "Согласия" могла бы присоединиться к нам, потому что они все время активно интересуются, когда мы учредим свою партию", - рассказал Росликов.