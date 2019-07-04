Дальнейшая судьба изъятых в рижской квартире 58 собак до сих пор неизвестна

Представитель муниципальной полиции Риги Ласма Земене заявила, что сейчас собираются материалы дела, а хозяйка собак приглашена на официальную дачу показаний. Соответственно, после этого все материалы дела будут переданы PVD для принятия дальнейшего решения.

Земене пояснила, что административное дело было начато не в связи с нарушением правил содержания животных, а в связи с жестоким отношением к животным. Незадолго до конфискации собак муниципальная полиция получила два заявления от жителей в связи с нарушениями правил содержания. Таким образом, всего полиция направит в PVD три делопроизводства - о незамедлительном изъятии животных в связи с жестоким обращением к ним, а также в связи с запахом и гавканьем.

Представитель муниципальной полиции Риги отметила, что PVD должно принять решение о дальнейшей судьбе изъятых 58 собак и оставшихся в квартире четырех собак.

В PVD агентству LETA рассказали, что служба от муниципальной полиции материалы дела еще не получила. Только после ознакомления с ними служба сможет принять решение по этому делу.

Опубликованная приютом Ulubele информация свидетельствует, что попадание к ним 58 собак вызвало большой интерес посетителей и сторонников приюта, которые постоянно звонят и интересуются возможностью помочь приюту, а также выражают интерес к адоптации маленьких собак. Однако они для адоптации недоступны, так как приют ждет решение ответственных служб - вернуть собак хозяйке или конфисковать.

При этом в Ulubele указали, что любой житель может помочь приюту вещами, необходимыми для собак, а также деньгами - позвонив по телефону для пожертвований, на сайте приюта или перечислением на счет.

Напомним, 26 июня сотрудники Рижской муниципальной полиции после обеда из квартиры в Пардаугаве изъяли 58 собак, которые содержались в антисанитарных условиях.

Прибывшим на место происшествия полицейским хозяйка не могла точно сказать, сколько у нее собак, но утверждала, что они все чипировны.

В квартире стоял сильный запах испражнений, фекалии и другие вонючие вещества, происхождение которых не было возможно установить, были обнаружены на полу в комнате и кухне. В некоторых местах стражи порядка среди собак заметили и крыс, которые очевидно попали в квартиру из-за антисанитарии. Было принято решение изъять животных.