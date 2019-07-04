Первые видео со свадьбы Тодоренко и Топалова: выход с папой, клятва и зажигательный танец молодых

На первом из них запечатлен один из самых трогательных моментов церемонии - папа невесты ведет ее к алтарю под марш Мендельсона. При этом нарядно одетые девочки посыпают перед ними дорогу лепестками роз.

Позже были опубликованы кадры, на которых Регина произносит свою клятву Владу, весьма интересную.