Первые видео со свадьбы Тодоренко и Топалова: выход с папой, клятва и зажигательный танец молодых
Журнал ОК! посетил свадьбу 29-летней украинской телеведущей Регины Тодоренко и 33-летнего российского исполнителя Влада Топалова, которая состоялась 3 июля на вилле Astor в итальянском городе Сорренто. Видео с торжества появились на YouTube-канале издания.
На первом из них запечатлен один из самых трогательных моментов церемонии - папа невесты ведет ее к алтарю под марш Мендельсона. При этом нарядно одетые девочки посыпают перед ними дорогу лепестками роз.
Позже были опубликованы кадры, на которых Регина произносит свою клятву Владу, весьма интересную.
Кроме того, как выяснилось, Тодоренко и Топалов оригинально подошли к выбору музыки и постановке традиционного первого танца молодых - в Instagram появилось забавное видео, на котором они зажигательно танцуют под песню Эда Ширана Shape of You.