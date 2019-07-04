Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу в Италии. Смотрите фото!
На 3 июля, как известно, было запланировано празднование свадьбы 33-летнего Влада Топалова и 29-летней Регины Тодоренко. И роскошное торжество состоялось! С традиционным белым платьем невесты и другими свадебными атрибутами.
Напомним, российский певец Влад Топалов и украинская телеведущая Регина Тодоренко официально зарегистрировали свои отношения еще в октябре прошлого года, однако торжество по случаю бракосочетания они решили отложить из-за беременности Регины. В начале декабря на свет появился их сын.
И вот вчера после нескольких месяцев подготовки
долгожданное празднество наконец состоялось. Торжество прошло в итальянском городе Сорренто в присутствии родных и друзей пары.
Накануне "невеста" успела порадовать своих подписчиков в Instagram забавным кадром, демонстрирующими, как прошло ее утро.
А теперь в Сети появились и фото счастливых и красивых молодых, позирующих на балконе старинного здания с красочным видом на город. Регина предстала в элегантном белом платье с глубоким декольте, покрытом нежным шифоном, а Влад - в черных брюках и белоснежном смокинге.
Как сообщают российские СМИ, организацией праздника занималась сестра Топалова Алина, которой принадлежит агентство. Напомним, что познакомились влюбленные во время работы над спектаклем, в котором оба были задействованы. Поначалу Влад и Регина скрывали свои отношения, но со временем все стало очевидно.