Внук Нурсултана Назарбаева укусил полицейского в Лондоне

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, будучи в состоянии наркотического опьянения, оказал сопротивление сотрудникам британской полиции, а также ударил и укусил одного из них. Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел в Лондоне 5 июня. Отмечается, что констебль Росс Сэмбрук пытался помешать Назарбаеву-младшему покончить жизнь самоубийством. 28-летний мужчина напал на полицейского, ударил и укусил его за левую руку. В ответ Сэмбрук применил электрошокер.
Как пишет Lenta.ru, против Назарбаева-младшего возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений. Оно будет рассмотрено королевским судом района Сазарк.
Айсултан Назарбаев является сыном старшей дочери бывшего президента Казахстана Дариги. Сейчас она возглавляет Сенат республики.