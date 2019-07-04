Пт, 5.07.2019
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Внук Нурсултана Назарбаева укусил полицейского в Лондоне

Полицейские в Лондоне. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, будучи в состоянии наркотического опьянения, оказал сопротивление сотрудникам британской полиции, а также ударил и укусил одного из них. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в Лондоне 5 июня. Отмечается, что констебль Росс Сэмбрук пытался помешать Назарбаеву-младшему покончить жизнь самоубийством. 28-летний мужчина напал на полицейского, ударил и укусил его за левую руку. В ответ Сэмбрук применил электрошокер.

Как пишет Lenta.ru, против Назарбаева-младшего возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений. Оно будет рассмотрено королевским судом района Сазарк. 

Айсултан Назарбаев является сыном старшей дочери бывшего президента Казахстана Дариги. Сейчас она возглавляет Сенат республики.

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