Сын Бари Алибасова признался, что пытался обмануть детектор лжи

Напомним, что вот уже несколько недель не утихает скандал вокруг отравления продюсера группы "На-На" Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб "Крот". Трагедия произошла 4 июня. Но к Бари Каримовичу появилось множество вопросов после его стремительного выздоровления.

Бари-младший сказал, что началось все со звонка отца.

"Сынок, умираю, отравился, срочно приезжай", – рассказывает он.

Когда он увидел отца, того рвало чем-то красным. Одновременно прибыли врачи скорой помощи, которые срочно сделали промывание желудка. На обвинения в пиаре сын отреагировал невероятно эмоционально.

"Отец сказал: "Так надо!". Для пиара, потому что это его работа. Вы сейчас кричите и улюлюкаете, но при этом смотрите, выводите это в тренд. Аплодируйте за то, что отец вас развлекает и дает вам отдушину в жизни", - ответил он про съемку, которая велась во время промывания.

Но молодому человеку не поверила врач Татьяна Кахидзе. Она считает, что при подобных ожогах нельзя так быстро восстановиться.

"Здесь, конечно, очень серьезный диагноз. Мы видим несколько стадий, потому что анатомически пищевод имеет три части. При ожогах щелочью он расползается и превращается в кисель", - заявила медик.

Эксперт Роман Устюжанин подчеркнул, что сын продюсера пытался обмануть детектор лжи, а также принимал препараты, которые теоретически могут повлиять на результаты полиграфа.

Алибасов-младший объяснил, что он взялся за пиар после сообщение о смерти отца.

"У меня есть подтверждение в нашем профессиональном телевизионном чате, что СМИ вам звонили с 22:15 и до утра. И вы знали, что в СМИ распространена информация о смерти вашего отца",подчеркнула эксперт программы Сабина Пантус.

Уже после передачи молодой человек признался, что дважды пытался обмануть детектор лжи, и единожды ему это удалось.

Но Алибасов-младший не стал отрицать, что неплохо заработал на трагедии отца, однако эта случилось позже.