Минздрав хочет радикально ограничить рекламу алкоголя и уменьшить его доступ

Для снижения распространенности потребления алкогольных напитков и уменьшения вреда, нанесенного их распитием, в ближайшие годы Министерство здравоохранения планирует установить новые ограничения для доступности алкоголя и его рекламы, проинформировала агентство LETA представитель министерства Анна Страпцане.
Согласно наблюдениям Минздрава, потребление алкоголя в стране растет с каждым годом, поэтому, по мнению министерства, необходимо существенно снизить его доступность и активнее информировать общество о негативном влиянии алкоголя на здоровье.
5 июля Минздрав передал для публичного обсуждения проект плана действий по снижению потребления алкогольных напитков и ограничению алкоголизма на 2020 - 2022 год.
Одним из основных направлений плана является ограничение рекламы алкоголя, ведь, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, это один из самых эффективных способов по снижению потребления алкоголя в обществе, особенно среди молодежи.
Минздрав предлагает запретить любую рекламу алкогольных напитков на телевидении, по радио и в интернете.
Кроме того, планируется ограничить рекламу различных акций и скидок на алкоголь.
- Похожая практика введена и в других странах, например, с прошлого года реклама алкоголя запрещена в Литве.
- Еще более жесткие ограничения были введены в Эстонии, где алкогольные напитки нельзя рекламировать и в социальных медиа.
- В Швеции реклама алкоголя запрещена по радио и на телевидении, а в Норвегии - и в интернете.
План Минздрава подразумевает также запрет на торговлю алкоголем на заправочных станциях и более тщательную проверку того, чтобы алкоголь был недоступен для несовершеннолетних, а также ужесточение контроля за оборотом нелегального алкоголя.
Кроме того, Минздрав считает крайне важным расширение возможностей амбулаторного лечения от алкоголизма в регионах, потому что доступность наркологической помощи в стране очень неравномерна.
Согласно информации Минздрава, в 2017 году потенциально потерянные из-за употребления алкоголя годы жизни в возрастной группе от 15 до 64 лет составляют 10,4% от всех потенциально потерянных лет жизни.
Каждый четвертый случай смерти в возрастной группе от 20 до 39 лет классифицируется как вызванный употреблением алкоголя.
В то же время, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, в среднем в 2018 году один житель Латвии употребил 11,1 литров зарегистрированного алкоголя, а один житель в возрасте от 15 лет - 13,2 литров абсолютного алкоголя, что превышает средний показатель по Европе.