Минздрав хочет радикально ограничить рекламу алкоголя и уменьшить его доступ

Согласно наблюдениям Минздрава, потребление алкоголя в стране растет с каждым годом, поэтому, по мнению министерства, необходимо существенно снизить его доступность и активнее информировать общество о негативном влиянии алкоголя на здоровье.

5 июля Минздрав передал для публичного обсуждения проект плана действий по снижению потребления алкогольных напитков и ограничению алкоголизма на 2020 - 2022 год.

Одним из основных направлений плана является ограничение рекламы алкоголя, ведь, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, это один из самых эффективных способов по снижению потребления алкоголя в обществе, особенно среди молодежи.

Минздрав предлагает запретить любую рекламу алкогольных напитков на телевидении, по радио и в интернете.

Кроме того, планируется ограничить рекламу различных акций и скидок на алкоголь.

Похожая практика введена и в других странах, например, с прошлого года реклама алкоголя запрещена в Литве.

Еще более жесткие ограничения были введены в Эстонии, где алкогольные напитки нельзя рекламировать и в социальных медиа.

В Швеции реклама алкоголя запрещена по радио и на телевидении, а в Норвегии - и в интернете.

План Минздрава подразумевает также запрет на торговлю алкоголем на заправочных станциях и более тщательную проверку того, чтобы алкоголь был недоступен для несовершеннолетних, а также ужесточение контроля за оборотом нелегального алкоголя.

Кроме того, Минздрав считает крайне важным расширение возможностей амбулаторного лечения от алкоголизма в регионах, потому что доступность наркологической помощи в стране очень неравномерна.

Согласно информации Минздрава, в 2017 году потенциально потерянные из-за употребления алкоголя годы жизни в возрастной группе от 15 до 64 лет составляют 10,4% от всех потенциально потерянных лет жизни.

Каждый четвертый случай смерти в возрастной группе от 20 до 39 лет классифицируется как вызванный употреблением алкоголя.