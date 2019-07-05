Минблаг выполнил обязательства перед юношей, "забытым" на 9 лет в больнице

По ее словам, в конце мая этого года директор VSAA издала решение, которым было принято присвоить юноше пенсию по потере кормильца с 31 мая 2004 года, то есть с момента отмены адопции, и выплатить ее, принимая во внимание уже выплаченную пенсию по потере кормильца с 20 мая 2018 года.

Отмечается, что министерство также получило доклад Рижского сиротского суда о деяниях должностных лиц в связи с правами и интересами пострадавшего.

Как показала проверка специальной комиссии, в действиях сотрудников не было ничего, что не соответствовало бы нормативным актам того времени.

Как пояснила зампредседателя сиротского суда Инесе Эргле, 20 лет назад требования нормативных актов были кардинально другими и сравнивать их с сегодняшними не представляется возможным.