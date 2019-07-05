Пт, 5.07.2019
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Минблаг выполнил обязательства перед юношей, "забытым" на 9 лет в больнице

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министерство благосостояния (Минблаг) со своей стороны выполнило  обязательства перед юношей, которого в детстве на девять лет "забыли" в психоневрологической больнице "Айнажи", присвоив ему пенсию по потере кормильца, сообщила директор Департамента по политике детей и семей министерства. 

По ее словам, в конце мая этого года директор VSAA издала решение, которым было принято присвоить юноше пенсию по потере кормильца с 31 мая 2004 года, то есть с момента отмены адопции, и выплатить ее, принимая во внимание уже выплаченную пенсию по потере кормильца с 20 мая 2018 года. 

Отмечается, что министерство также получило доклад Рижского сиротского суда о деяниях должностных лиц в связи с правами и интересами пострадавшего. 

Как показала проверка специальной комиссии, в действиях сотрудников не было ничего, что не соответствовало бы нормативным актам того времени. 

Как пояснила зампредседателя сиротского суда Инесе Эргле, 20 лет назад требования нормативных актов были кардинально другими и сравнивать их с сегодняшними не представляется возможным. 

По ее признанию, конечно, произошедшее показало недостатки в законодательстве и то, что права и интересы ребенка не были соблюдены, но упрекать в этом сиротский суд в той системе нельзя.  

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