Ребенка на девять лет "забыли" в больнице

Юрис (имя изменено) родился вскоре после восстановления независимости Латвии. Его мама, совсем молоденькая, была без образования, работы и даже дома. Но с новорожденным, от которого отец отказался сразу после рождения.

Единственным источником доходов для молодой мамы было попрошайничество. И вместе с ребенком. Это и стало главной причиной, почему у нее отняли трехлетнего сына.

"Я еще сейчас помню, как ужасно он рыдал, когда его увозили. Я ходила во все инстанции. Но это ничего не дало", - вспоминает мать Юриса.

Юриса отвезли в 258-й Рижский детский сад - приют. Мама его навещала с первого дня. Спустя три года ей сказали, что мальчика усыновит богатая семья. Оценивая события того времени, процесс усыновления Юриса окутан подозрениями в коррупции.

Юриса усыновил одинокий мужчины - моряк дальних рейсов, который без юридического обоснования жил с сыном подростком разведенной жены. Ему разрешили принять семилетнего мальчика.

"Он был моряком - часто уезжал в рейсы, а я оставался один. Он запрещал мне подходить к дверям, поднимать трубку телефона. Держал в голоде, я убегал из дома", - рассказал Юрис.

У усыновителя Юрис прожил полтора года. Несколько учреждений вне зависимости друг от друга сообщали в Госполицию подозрения о том, что адаптировавший Юриса сексуально его использовал, применял по отношению к нему насилие. Однако в полиции случаи насилия расследованы не были, все заявления, поданные на стыке тысячелетий, пропали.

Однако, в жизни Юриса начался еще более сложный период - он попал в психоневрологическую больницу.

Из-за всего пережитого почти в 20-летнем возрасте он пришел в Бюро омбудсмена искать помощи. Тут пришли к выводу, что вместо помощи, страдания ребенка только увеличивали.

"В первые недели проявилась несоответствующее поведение, которое стало последствием пережитого насилия в адаптировавшей его семье. Его положили в психоневрологическую больницу", - рассказала руководитель отдела прав детей Бюро Омбудсмена Лайла Гравере.

В конце 1999 года на тот момент восьмилетний мальчик был помещен в психоневрологическую больницу в Елгаве, позднее его перевезли в стационар в Риге, до середины 2000 года он попал в Детскую психоневрологическую больницу Айнажи.

Из имеющихся документов Бюро омбудсмена заключило, что больница Айнажи стала для Юриса местом проживания для последующих девяти лет. Изъясняясь простым языком, Юриса там забыли.

За это время решением суда Юрису отменили адопцию. В Бюро омбудсмена отметили - сиротский суд должен был назначить для него законного представителя или опекуна. На тот момент у ребенка были живые родители и две живые бабушки. Рижский сиротский суд их не проинформировал.

"Я была уверена, что он живет в очень хорошей, обеспеченной семье, и что у него все в наилучшем виде", - рассказала мама Юриса.