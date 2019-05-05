Ребенка на девять лет "забыли" в больнице

Должностные лица Латвии допустили немыслимую ситуацию - маленького мальчика практически на девять лет забыли в психоневрологической больнице. Его права человека были нарушены несчетное количество раз, но и сейчас власти не спешат исправить ошибки, в воскресенье вечером сообщила передача de facto.
Юрис (имя изменено) родился вскоре после восстановления независимости Латвии. Его мама, совсем молоденькая, была без образования, работы и даже дома. Но с новорожденным, от которого отец отказался сразу после рождения.
Единственным источником доходов для молодой мамы было попрошайничество. И вместе с ребенком. Это и стало главной причиной, почему у нее отняли трехлетнего сына.
"Я еще сейчас помню, как ужасно он рыдал, когда его увозили. Я ходила во все инстанции. Но это ничего не дало", - вспоминает мать Юриса.
Юриса отвезли в 258-й Рижский детский сад - приют. Мама его навещала с первого дня. Спустя три года ей сказали, что мальчика усыновит богатая семья. Оценивая события того времени, процесс усыновления Юриса окутан подозрениями в коррупции.
Юриса усыновил одинокий мужчины - моряк дальних рейсов, который без юридического обоснования жил с сыном подростком разведенной жены. Ему разрешили принять семилетнего мальчика.
"Он был моряком - часто уезжал в рейсы, а я оставался один. Он запрещал мне подходить к дверям, поднимать трубку телефона. Держал в голоде, я убегал из дома", - рассказал Юрис.
У усыновителя Юрис прожил полтора года. Несколько учреждений вне зависимости друг от друга сообщали в Госполицию подозрения о том, что адаптировавший Юриса сексуально его использовал, применял по отношению к нему насилие. Однако в полиции случаи насилия расследованы не были, все заявления, поданные на стыке тысячелетий, пропали.
Однако, в жизни Юриса начался еще более сложный период - он попал в психоневрологическую больницу.
Из-за всего пережитого почти в 20-летнем возрасте он пришел в Бюро омбудсмена искать помощи. Тут пришли к выводу, что вместо помощи, страдания ребенка только увеличивали.
"В первые недели проявилась несоответствующее поведение, которое стало последствием пережитого насилия в адаптировавшей его семье. Его положили в психоневрологическую больницу", - рассказала руководитель отдела прав детей Бюро Омбудсмена Лайла Гравере.
В конце 1999 года на тот момент восьмилетний мальчик был помещен в психоневрологическую больницу в Елгаве, позднее его перевезли в стационар в Риге, до середины 2000 года он попал в Детскую психоневрологическую больницу Айнажи.
Из имеющихся документов Бюро омбудсмена заключило, что больница Айнажи стала для Юриса местом проживания для последующих девяти лет. Изъясняясь простым языком, Юриса там забыли.
За это время решением суда Юрису отменили адопцию. В Бюро омбудсмена отметили - сиротский суд должен был назначить для него законного представителя или опекуна. На тот момент у ребенка были живые родители и две живые бабушки. Рижский сиротский суд их не проинформировал.
"Я была уверена, что он живет в очень хорошей, обеспеченной семье, и что у него все в наилучшем виде", - рассказала мама Юриса.
Все эти приблизительно девять лет его никто не навещал. Юридически он никому не принадлежал.
Юрис поделился и насилием со стороны других пациентов: "Били, обливали холодным душем каждый раз, когда мучили". Под словом "мучили" Юрис подразумевает сексуальное насилие.
Юрис признался, что жаловаться смысла не было - в Госполиции подтвердили, сейчас Юрис проходит как один из потерпевших в уголовном деле о пережитом в больнице "Айнажи", также и о пережитом в адаптировавшей его семье начат уголовный процесс.
Отстраненная на время расследования руководитель "Айнажи" Илона Балоде говорит, что не помнит парня, который прожил бы в больнице почти девять лет.
"Я не могу это прокомментировать. Я не помню", - сказала она.
Сразу после "Айнажи" Юриса поместили в реабилитационный центр для сирот Marsa gatve. Там, после консультаций врача, ему отменили употребление сильных медикаментов для снижения агрессивности.
Там и открылось, что совершеннолетний Юрис не знал времен года, буквы, цифры. Никто и не пробовал его учить.
Именно неполученное основное образование сейчас главный камень преткновения для Юриса. Для него практически невозможно найти работу.
Руководитель Рижского сиротского суда Айвар Красноголов признает, что причиненное Юрису - существенное нарушение, но в то время в Латвии только возникало понимание прав ребенка, менялись законы, сиротский суд не может взять на себя ответственность за случившееся.
"Конечно, в нынешней ситуации полностью понятно, что было необходимо предпринять конкретные действия. Обращу внимание, что на тот момент еще не было закона о Сиротских судах, административного процесса не было, порядка оспаривания не было", - пояснил Красноголов.
Юрис, будучи в "Айнажи", после смерти отца многие годы не получал пенсию по утрате кормильца, которая ему полагалась. И сейчас государство не спешит это компенсировать. Закон запрещает выплату за такой долгий срок. Министерство благосостояния считает, что компенсировать должно Рижское самоуправление.
"Наши учреждения легко наносят ущерб, а потом очень сложная и очень бюрократическая процедура, при которой человек может попробовать компенсировать этот ущерб", - рассказал юридический представитель Юриса Артур Звейсалниекс, добавив - даже если опытному адвокату сложно сориентироваться в этой процедуре, что же делать человеку без знаний.