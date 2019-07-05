Пт, 5.07.2019
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''Для развития Латвии'' выдвинуло на должность мэра Риги Виестура Зепса

Виестурс Зепс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Фракция партии "Для развития Латвии" официально выдвинула на должность мэра руководителя фракции Виестура Зепса.

Таким образом, на должность мэра выдвинуты два кандидата - Зепс и исполняющий обязанности председателя думы, представитель партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Олег Буров.

Большинство оппозиционных партий до сих пор выступали за досрочные выборы думы и своих кандидатов в мэры не выдвигали, тем не менее они заявили, что в случае, если "Для развития Латвии" выдвинет своего кандидата, они готовы его выслушать.

Тем временем ЧСР объявила, что кандидатов других фракций не поддержит, а "Согласие" обещало свою поддержку Бурову.

В настоящее время Рижская дума расколота на восемь фракций и работает без мэра. Исполняющим обязанности председателя думы является Буров.

"Согласие", блок которого вместе с ЧСР состоит из 28 депутатов, обещает поддержать кандидатуру Бурова на пост мэра Риги. В то же время оппозиционные думские партии не намерены поддерживать Бурова.

Выбрать нового мэра депутаты должны до 20 августа, в противном случае Сейм сможет инициировать роспуск столичной думы и досрочные выборы.

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