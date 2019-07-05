Во время инаугурации президента в нескольких местах Риги будет ограничено движение

С 12:30 по 12:45 полностью будет перекрыто транспортное движение на пересечении площади Пилс и улицы Муйтас, площади Пилс и улицы Торня, а также площади Пилс и улицы Цитаделес.

В случае необходимости движение транспортных средств и пешеходов будет ограничено также на площади Пилс с 9:30 до 13:30, с 11 до 12:30 на площади Бривибас и с 9:30 до 11:30 на площади у ворот Второго лесного кладбища. С 15 часов до полуночи движение может быть ограничено на улице Валгума и бульваре Узварас у Национальной библиотеки.