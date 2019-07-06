Сб, 6.07.2019
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  • Из-за празднования столетия латвийской армии будет перекрыто движение на набережной 11 ноября

Из-за празднования столетия латвийской армии будет перекрыто движение на набережной 11 ноября

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня во время празднования столетия латвийской армии в центре Риги будут действовать существенные ограничения движения, набережная 11 ноября будет перекрыта, проинформировали агентство LETA в Рижской думе.

До 6 утра 7 июля транспортное движение будет перекрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, на прилегающей к набережной 11 ноября улице от ул. Полю гате до ул. Яуниела, на отрезке улицы Полю гате от набережной 11 ноября до ул. Пилс, на отрезке улицы Бискапа гате от площади Гердера до набережной 11 ноября.

С 15 до 18 часов будет перекрыто движение судов в акватории Даугавы от Каменного моста до Вантового моста. С 16 до 17 часов суда, чьи стоянки находятся на отрезке от Каменного моста до Вантового моста, должны будут неподвижно находится на этих стоянках.

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