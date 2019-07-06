Из-за празднования столетия латвийской армии будет перекрыто движение на набережной 11 ноября

До 6 утра 7 июля транспортное движение будет перекрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, на прилегающей к набережной 11 ноября улице от ул. Полю гате до ул. Яуниела, на отрезке улицы Полю гате от набережной 11 ноября до ул. Пилс, на отрезке улицы Бискапа гате от площади Гердера до набережной 11 ноября.