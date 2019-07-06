В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Некий мужчина выстрелил из травматического пистолета в двух девушек за отказ познакомиться. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
ЧП произошло в Москве.
Согласно данным полиции, компания мужчин, состоящая из четырех человек, которые были пьяны, совершила попытку познакомиться с двумя молодыми девушками. Услышав отказ, один из мужчин начал стрельбу из пистолета в сторону девушек.
В настоящее время полиция ищет подозреваемых злоумышленников. Пострадавшие не согласились на госпитализацию.