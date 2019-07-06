Сб, 6.07.2019
Можно подвергать цензуре книги и фильмы, но не потеряет ли новое поколение в таком случае самое важное - критическое мышление со здоровой долей юмора? Мир не черно-белый, здесь есть и другие оттенки и даже цвета - розовый, голубой, желтый... Владислав Лакше, художник Ghetto Games

В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

3

Оружие. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Некий мужчина выстрелил из травматического пистолета в двух девушек за отказ познакомиться. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

ЧП произошло в Москве. 

Согласно данным полиции, компания мужчин, состоящая из четырех человек, которые были пьяны, совершила попытку познакомиться с двумя молодыми девушками. Услышав отказ, один из мужчин начал стрельбу из пистолета в сторону девушек.

В настоящее время полиция ищет подозреваемых злоумышленников. Пострадавшие не согласились на госпитализацию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ