От ребячества до экстрима: как Максим Галкин развлекает детей в Юрмале
Как уже сообщал Русский TVNET, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми - 5-летними близнецами Гарри и Лизой - отдыхают сейчас в Латвии. Живут они на вилле в Юрмале, которую арендуют уже не первый год, и, как всегда, прекрасно проводят время на прибалтийском курорте.
Напомним, сразу по прибытии на место звездное семейство поспешило "поздороваться с морем", и известный своей любовью к видеосъемке Максим запечатлел на камеру первый выход с супругой и детьми на юрмальский пляж в этом сезоне.
Позже они были замечены в концертном зале "Дзинтари" в числе гостей традиционного большого концерта прославленного российского балета "Тодес" под руководством Аллы Духовой.
А теперь в Instagram-аккаунте шоумена появились милейшие видео, на которых запечатлено, как он развлекает сына и дочь в Юрмале.
"Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоящихся о них", - так подписал Галкин одно из опубликованных видео. Смотрите, как мило - реальный папа!