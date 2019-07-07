Вс, 7.07.2019
Что касается моего соперника, то Порье - отличный боец. У него очень хорошие боксёрские навыки, и он прекрасно двигается на ногах Хабиб Нурмагомедов

От ребячества до экстрима: как Максим Галкин развлекает детей в Юрмале
Реальный папа

ФОТО: скриншот instagram.com/maxgalkinru

Как уже сообщал Русский TVNET, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми - 5-летними близнецами Гарри и Лизой - отдыхают сейчас в Латвии. Живут они на вилле в Юрмале, которую арендуют уже не первый год, и, как всегда, прекрасно проводят время на прибалтийском курорте.

Напомним, сразу по прибытии на место звездное семейство поспешило "поздороваться с морем", и известный своей любовью к видеосъемке Максим запечатлел на камеру первый выход с супругой и детьми на юрмальский пляж в этом сезоне.

Позже они были замечены в концертном зале "Дзинтари" в числе гостей  традиционного большого концерта прославленного российского балета "Тодес" под руководством Аллы Духовой.

А теперь в Instagram-аккаунте шоумена появились милейшие видео, на которых запечатлено, как он развлекает сына и дочь в Юрмале.

"Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоящихся о них", - так подписал Галкин одно из опубликованных видео. Смотрите, как мило - реальный папа!

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Сказка на ночь 😊

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