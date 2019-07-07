От ребячества до экстрима: как Максим Галкин развлекает детей в Юрмале

Как уже сообщал Русский TVNET, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми - 5-летними близнецами Гарри и Лизой - отдыхают сейчас в Латвии. Живут они на вилле в Юрмале, которую арендуют уже не первый год, и, как всегда, прекрасно проводят время на прибалтийском курорте.