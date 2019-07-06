Государство в прошлом году выплатило 49,6 млн евро вместо неплательщиков алиментов

Государство вместо неплательщиков алиментов в прошлом году выплатило более 49,6 млн евро 44 736 детям, свидетельствует отчет администрации Гарантийного фонда средств на содержание (ГФСС) за 2018 год.
В прошлом году на 43% вырос объем возвращенных в порядке регресса средств ГФСС, но в то же время на 20% вырос объем выплаченных фондом средств.
В 2018 году в порядке регресса ГФСС вернул 7 993 212 евро, что на 2 394 834 евро больше, чем в 2017 году, когда были возвращены 5 598 378 евро. В свою очередь выплачено в прошлом году было 49 621 928 евро, что на 8 408 881 больше, чем в 2017 году, когда было выплачено 41 213 047 евро.
В прошлом году существенно выросло число должников - если в 2017 году в списке должников ГФСС был 42 661 человек, то в 2018 должников было уже 49 329 человек.
В отчете также было указано, что неплательщик алиментов может обратиться в ГФСС с заявлением о заключении соглашения по поводу порядка, в котором он будет выплачивать алименты и проценты по ним. В 2018 году ГФСС получил 2 049 подобных заявлений от должников. В свою очередь за невыполнение решения ГФСС должник может быть привлечен к уголовной ответственности и в качестве наказания быть лишен свободы на короткий срок, привлечен к принудительным работам или оштрафован.