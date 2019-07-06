Воры испортили системы холодоснабжения в магазине Maxima XX

В пятницу, 5 июля, в Риге, на проспекте Курземес, 141, воры испортили системы холодоснабжения магазина Maxima XX. В ближайшие дни магазин будет закрыт. Об этом сообщает представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.
По ее словам целью воров были устройства, которые обеспечивают холодоснабжение. Они находятся на крыше здания. Представитель компании не смогла уточнить, сколько из них было украдено, пояснив это тем, что это еще выясняется.
Однако она подчеркнула, что вследствие кражи системы охлаждения были повреждены. Без них магазин не сможет работать, потому он в ближайшие дни будет закрыт.
Государственная полиция пообещала проинформировать об инциденте в понедельник.