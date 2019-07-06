Фото и видео: в Таллинне произошел взрыв и пожар в автомастерской

В девять часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве и пожаре в Пыхья-Таллинне, сообщает Спасательный департамент. По словам читателей, после взрыва были слышны сирены и туда поспешили пожарные машины.

"На данный момент известно, что речь идет о промышленном здании, которое, по предварительной информации, не используется. Горят автомобили внутри здания. Эта вся информация, которая сейчас есть. Отреагировали усиленным составом. Оттуда идет черный дым, из-за этого возникли вопросы", - сказала Postimees пресс-секретарь Яане Гридассов в 21.27.

Полиция перекрыла движение на улице Вольта и в сторону Каламая выдвинулась находившаяся на всякий случай на Певческом поле группа саперов.

ФОТО: Madis Sinivee

"На данный момент в Каламая чувствуется неприятный запах и весь район в дыму", - написал читатель Postimees.

По словам находящегося на месте фотографа Postimees Мадиса Синивеэ, речь идет о промышленной зоне, куда просто так не попасть. "Я видел, как туда едут саперы. Какого-то запаха больше нет. Над городом дым хорошо виден", - сказал он. Около десяти часов вечера он сказал, что кажется ситуацию под контролем спасателей. "На месте была Инспекция защиты окружающей среды, но они уехали. Я видел две машины спасателей, но их может быть больше", - уточнил фотограф с места событий.

В 22.30 Гридассов уточнила, что в промышленном здании горела автомастерская: в ней полыхали автомобили. Всего в здании было 40-50 машин. Спасателям удалось быстро ограничить распространение огня, который успел уничтожить четыре-пять машин.

Движение на улице Вольта вновь восстановлено. Пожар был ликвидирован в 22.21.

Обстоятельства и причины произошедшего будут выяснены в ходе производства.