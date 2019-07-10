"У хозяйки есть ружье и лопата!" Владельцы цветущих полей устали от бесстыжих посетителей

Автор, не лишенный чувства юмора, написал:

"10 евро за 10 минут. Цена не обсуждается. Касса в доме с красной крышей. Предупреждение: у хозяйки есть ружье и лопата! Халява закончилась. Через некоторое время будет и черная смородина".

Найти хозяина конкретно этого макового поля и автора поста нам не удалось, но с нами любезно согласилась побеседовать хозяйка другого цветущего поля, у которой тоже "накипело".

"Наш дом расположен у дороги - в 200-300 метрах, и регулярно останавливаются машины. Мы однажды даже посчитали - 26 машин остановились за день. Это те, которых мы увидели. Их на самом деле и больше", - начала хозяйка красивого поля, усыпанного люпинами (фото иллюстративное).

Как рассказала девушка, они не выращивают их специально, просто так повелось издавна, растут уже в третьем поколении семьи.

Она пояснила, что напротив их дома есть обочина, на которой удобно остановиться машинам, и это очень способствует потоку желающих сделать фотографии.

"Конечно, все это происходит несанкционированно, никто, как правило, не просит разрешения у хозяев. Лишь однажды женщина подъехала к дому и попросила разрешение сфотографироваться для фотосессии. Конечно, в такие моменты нам приятно, мы разрешаем.

Но в целом никто и никогда не спрашивает. И порой аж кровь закипает: "Ну подъедь, спроси, я еще и проведу во дворик, еще покажу места в нашем поле, где еще больше цветов"", - рассказала девушка.

Семья не хочет ставить знаки "частная собственность", потому что "это некрасиво": "Представьте, едите мимо, а там пять таких знаков на обочине, ну зачем?".

В целом позиция хозяйки очень простая:

"Заезжайте во двор, спрашивайте разрешения, мне и денег не надо, я покажу все, но не надо втихую ломиться".

Хозяйку не пугает, что все начнут спрашивать, и это будет мешать еще больше. Ей кажется, наоборот, бесстыдно, когда перебегают дорогу, лезут в поле, где уже даже тропинку вытоптали.

"Последний случай вообще привел в ужас - я отошла в сад, иду назад, смотрю с горочки, а там, где подъезд к дому на моей красивой лужайке парочка гуляет. Думаю, чего гуляют? А они там собаку выгуливают, которая нужду справляет по большому...

Как я должна себя чувствовать? Я подъехала к ним, а они быстро прыгают в свое авто и собираются уехать. Я говорю, выходите, а мне в ответ средний палец... Неприятно", - своим огорчением поделилась девушка.