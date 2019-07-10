"У хозяйки есть ружье и лопата!" Владельцы цветущих полей устали от бесстыжих посетителей
Некоторое время назад в социальной сети Facebook гулял забавный пост, в котором, по всей видимости, отчаявшийся хозяин макового поля в ироничной форме обратился к посетителям своих владений, призвав платить их за красочные фотографии с цветущих полей.
Автор, не лишенный чувства юмора, написал:
"10 евро за 10 минут. Цена не обсуждается. Касса в доме с красной крышей. Предупреждение: у хозяйки есть ружье и лопата! Халява закончилась. Через некоторое время будет и черная смородина".
Найти хозяина конкретно этого макового поля и автора поста нам не удалось, но с нами любезно согласилась побеседовать хозяйка другого цветущего поля, у которой тоже "накипело".
"Наш дом расположен у дороги - в 200-300 метрах, и регулярно останавливаются машины. Мы однажды даже посчитали - 26 машин остановились за день. Это те, которых мы увидели. Их на самом деле и больше", - начала хозяйка красивого поля, усыпанного люпинами (фото иллюстративное).
Как рассказала девушка, они не выращивают их специально, просто так повелось издавна, растут уже в третьем поколении семьи.
Она пояснила, что напротив их дома есть обочина, на которой удобно остановиться машинам, и это очень способствует потоку желающих сделать фотографии.
"Конечно, все это происходит несанкционированно, никто, как правило, не просит разрешения у хозяев. Лишь однажды женщина подъехала к дому и попросила разрешение сфотографироваться для фотосессии. Конечно, в такие моменты нам приятно, мы разрешаем.
Но в целом никто и никогда не спрашивает. И порой аж кровь закипает: "Ну подъедь, спроси, я еще и проведу во дворик, еще покажу места в нашем поле, где еще больше цветов"", - рассказала девушка.
Семья не хочет ставить знаки "частная собственность", потому что "это некрасиво": "Представьте, едите мимо, а там пять таких знаков на обочине, ну зачем?".
В целом позиция хозяйки очень простая:
"Заезжайте во двор, спрашивайте разрешения, мне и денег не надо, я покажу все, но не надо втихую ломиться".
Хозяйку не пугает, что все начнут спрашивать, и это будет мешать еще больше. Ей кажется, наоборот, бесстыдно, когда перебегают дорогу, лезут в поле, где уже даже тропинку вытоптали.
"Последний случай вообще привел в ужас - я отошла в сад, иду назад, смотрю с горочки, а там, где подъезд к дому на моей красивой лужайке парочка гуляет. Думаю, чего гуляют? А они там собаку выгуливают, которая нужду справляет по большому...
Как я должна себя чувствовать? Я подъехала к ним, а они быстро прыгают в свое авто и собираются уехать. Я говорю, выходите, а мне в ответ средний палец... Неприятно", - своим огорчением поделилась девушка.
Помимо этого, она обратила внимание на то, что останавливающиеся машины очень загаживают территорию - они с мужем каждый месяц идут вдоль обочины и собирают все отходы.
"Мы живем рядом с Брезскрогсом, там сейчас ведется большой ремонт дорог, и все машины едут через Цесис, Приекули, и получается вдоль нашего дома... Особенно с российскими номерами - останавливаются напротив нашего дома, там, где обочина как раз позволяет, справляют нужду, мусор выбрасывают в лес...", - переживает хозяйка.
Она пояснила, что в этом месте как раз школьный автобус подбирает по утрам детей со всех домов в окрестности, и им приходится стоять рядом с этим мусором. "Мама, знала бы ты, какой там ужас!" - жалуются потом дети.
На вопрос, может, люди не понимают, что цветочное поле - это чье-то хозяйство, она отвечает: "Дом в 200 метрах, это логично. Там все вокруг приведено в порядок, не может быть сомнений, что кто-то за этим следит".
Ее соседка, у которой как раз маковое поле, рассказала, что даже обнесла свои территории сигнальной лентой - и люди все равно перелезали и шли фотографироваться. Она потом написала, что это "частная собственность", и это тоже не помогло. По итогу она стояла с собакой в жилетке и собирала деньги, чтобы проучить.
Хозяйка поля с люпинами сказала, что никто на замечания и не реагирует - бесстыдно лезут, и все:
"Мы тоже уже думали о шуточках, а ля написать: "Улыбайтесь, вас снимают!"".
Вывода у владелицы красивого поля два:
- Останавливаясь на обочине, у поля, у леса - не надо выбрасывать мусор и гадить в прямом смысле;
- Не надо брести в поле бессовестно без разрешения - лучше спросить у хозяев дома поблизости. Как правило, большинство будут рады, пригласят и спасибо скажут!
Скорее всего, именно нарушение этих "негласных правил" и привело к тому шутливому обращению хозяина макового поля...
Мы со своей стороны добавим, что делать красивые фотосессии можно и в хозяйствах, которые приглашают к себе.
Например, одно из таких - Lillas Lavender, расположенное уже в двух местах - в Курземе, в Ошениеки, и в Видземе, в Мазкитас.
Следите за обновлениями в социальных сетях и побалуйте себя ароматами лаванды санкционировано!
Ielūdzam uz LillasLavender astotajiem lavandu svētkiem💜 13.,14.jūlijs - LillasLavender Kurzemē 20.,21.jūlijs - LillasLavender Vidzemē 10:00-17:00 Būs ne tikai lavandas, bet arī burvīgie un krāšņie Kristīnes Luīzes Avotiņas jaunākie darbi izstādē “Gleznas” 💜 Svētkos ieeja bez maksas 💜 Būs muzikāls pārsteigums 💜 #lavenderfestival2019