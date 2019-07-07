Вс, 7.07.2019
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В результате взрыва в Афганистане погибли минимум 14 человек

Последствия взрыва

ФОТО: EPA/Scanpix

Минимум 14 человек погибли и еще около 180 пострадали в результате взрыв, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана. Нападение произошло во время, когда в Катаре началась конференция по Афганистану, в которой участвуют как повстанцы, так и должностные лица Афганистана, сообщает Reuters.

Бойцы "Талибан" взорвали автомобиль, расположенный недалеко от здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана.

Среди погибших – восемь сотрудников сил безопасности и шесть мирных жителей, один из которых - ребенок. 

Из 180 раненых человек минимум 60 - дети, посещавшие уроки в расположенной неподалеку школе.

Число погибших еще может вырасти, так как пока что нет информации обо всех пострадавших в результате взрыва.

Президент Афганистана осудил нападение, однако прибыл на конференцию.

ООН сообщает, что с прошлого года в Афганистане были убиты 3804 гражданских лица, в том числе более 900 детей. Пострадали еще около 7000 человек, прошлый год стал самым кровавым с начала конфликта.

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