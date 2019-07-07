В результате взрыва в Афганистане погибли минимум 14 человек

Минимум 14 человек погибли и еще около 180 пострадали в результате взрыв, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана. Нападение произошло во время, когда в Катаре началась конференция по Афганистану, в которой участвуют как повстанцы, так и должностные лица Афганистана, сообщает Reuters.