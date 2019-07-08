Грузинский телеведущий в прямом эфире обматерил Путина

Габуния оскорблял российского президента дольше минуты. Телеведущий даже успел нецензурно высказаться в отношении родителей Путина. Видео с передачи было опубликовано на сайте YouTube. Посмотреть его можно по следующей ссылке (в видео присутствует нецензурная лексика). Поведение Габуния уже осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

После инцидента телеканалу Rustavi-2 пришлось на несколько часов прервать вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов.

На сайте медиакомпании было опубликовано заявление, в котором говорится о "нападениях и угрозах" в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц, что представляет собой "нарушение свободы слова и вмешательство в свободу СМИ".

"Прежде всего, мы приносим извинения нашей аудитории за этот факт. Мы считаем, что журналист в любой ситуации должен учитывать редакционную политику канала и соответствующие этические требования вещания - даже при защите определенных ценностей, и даже в авторской программе", - говорится в заявлении на сайте Rustavi-2.

Представители телеканала назвали заявления Габуния "не соответствующим высоким стандартам, установленным нашим каналом", и пообещали, что "регулирующий орган телекомпании обсудит этот вопрос".

Между тем у здания телеканала в воскресенье вечером состоялась акция протеста против выступления Габуния. Митингующие требовали отставки телеведущего и гендиректора Rustavi-2 Николоза Гварамия.

Как ранее писал Русский TVNET, 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста. Недовольство общества вызвало то, что выступивший в парламенте Грузии депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера и говорил по-русски.