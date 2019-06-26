21 июня президент РФ подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию. Эта вполне предполагаемая реакция на события предыдущего дня внутри и вокруг здания парламента в Тбилиси стала, однако, скверным сюрпризом для грузинской туриндустрии. Как и для россиян, уже купивших авиабилеты и забронировавших отели.

И пока президент Грузии призывает разрешить конфликт дипломатическим путем, не приплетая экономику, в столице не прекращаются демонстрации. Которые одни называют антиправительственными, а другие - антироссийскими.

Следует ли из этого, что в Грузии прокремлевское правительство? И что РФ в самом деле пробовала вмешаться во внутренние дела Грузии, как утверждают самые радикальные сторонники парламентской оппозиции? Да и было ли столкновение 20 июня неизбежностью?

На каждый из этих вопросов можно со всей уверенностью ответить отрицательно.

Тогда что же случилось? Банальная российская провокация, которую горячим грузинским парням не хватило хладнокровия проигнорировать? Боюсь, что и этот ответ будет верным лишь отчасти.

Ведь не в том вопрос, намеренно или непроизвольно задница депутата российской Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова приземлилась в кресло спикера грузинского парламента. А в том, каким чудом она так близко к тому креслу оказалась.

Вопрос в том, с какого перепугу для сессии некой мутной организации, о чьем существовании многие услыхали впервые в жизни, но которая с пафосом именует себя Межпарламентской Ассамблеей Православия (МАП), и чьим президентом заодно является (будете смеяться) российский коммунист Гаврилов, - был выделен ни больше ни меньше как зал пленарных заседаний парламента Грузии.

И почему все это - по крайней мере на стадии подготовки мероприятия - не вызвало у оппозиции, настаивающей на своей проевропейскости, никаких возражений.

Других помещений, что ли, в парламенте не нашлось? Или МАП настолько влиятельная политическая сила, что место поскромнее было бы неприличным?

К моему искреннему изумлению даже весьма авторитетные новостные агентства, называя 26-ю сессию МАП триггером конфликта, ни в какие подробности на предмет данной структуры не входили. Как будто речь идет об МВФ или ОБСЕ.

Но не изобиловал подробностями и всезнающий Google. Из довольно куцей статейки в англоязычной Википедии практически ничего кроме "выходных данных" МАП почерпнуть не удалось. К счастью, русскоязычные источники - тоже, кстати, немногочисленные, - оказались чуть-чуть "разговорчивее".

МАП была основана 4 июля 1993 года по инициативе парламента Греции. Входят в нее парламентские депутаты из 21 страны географической Европы, где православие является заметной религиозной конфессией. То есть также из Латвии. Секретариат МАП состоит из семи сменяемых членов - но с обязательным присутствием одного грека и одного россиянина. Поскольку РФ единственное во всем почтенном собрании государство с правом голоса в Совбезе ООН, а Греция на момент создания МАП была единственным из них, обладавшим членством в ЕС.

"Представители со всей Европы, участвовавшие в 1993 году в (учредительном - авт.) съезде, созванном Парламентом Греции, пришли к убеждению о необходимости присутствия православия, как общего культурного выражения большого числа европейских граждан, в форимровании современной Европы", - сообщает выложенная в Сеть официальная информация. Которую - во всем блеске стилистики и пунктуации оригинала - я просто не мог отказать себе в удовольствии процитировать.

Невероятно содержательный, скажу вам, документ. В перечне "целей и задач" читаем:

"Продвигать роль Православия в рамках ЕС как значительного и необходимого политического и духовного выражения в формировании новой Европейской реальности...

Поддерживать роль Православной культуры как объединяющей силы в Восточной Европе и служащей мостом Европы в ее отношениях с другими культурами.

Активизировать Православие в поиске решений критических проблем современного Европейского общества и его экологической среды".

Вот и на сей раз активизировали. "Критических проблем", правда, в итоге заметно прибавилось, а "экологическая среда" в центре Тбилиси едва ли выиграла от обильного выброса слезоточивых газов, но все это детали.

Зато уж теперь каждый усвоит: МАП - страшная сила, без особой нужды лучше не связываться.

А то ведь раньше никто, как говорится, ни сном, ни духом. Вот и присутствовавший на сессии депутат парламента Украины (от Народного фронта) Виктор Еленский, молчал-молчал, да вдруг не выдержал:

- Невозможно говорить о православной солидарности, пока одна из стран осуществляет агрессию против трех других - Украины, Грузии, Молдовы!

Неужели? Очень хотелось бы узнать, где был господин Еленский все эти не то что годы - десятилетия.

Правда, страна, которую он представлял на тбилисской встрече, все же нашла силы определиться с выбором. Определиться успела и Греция, которую долго подохревали в "прокремлевскости". Хотя понятно, что полноправному члену НАТО и ЕС выбор не обошелся так дорого, как Украине. Тем не менее, выслав российских дипломатов, чинивших препятствия в решении греческо-македонской проблемы, Афины дали понять, что не заинтересованы в замораживании конфликтных зон в Европе.

Времена же, когда в Греции всерьез рассуждали о "политическом выражении православия" (лидером которого эллины себя во все времена считали, но для убедительности нуждались в масштабном союзнике - зачем, собственно, в 1993 году им и понадобилось создать МАП, уделив в нем солидный пай россиянам), - эти времена тоже стали историей.

Еще недавно клерикальная страна, где светское вроде бы правительство выдавало на нужды церкви суммы, совершенно немыслимые нигде в Европе, и отказывало потенциальным гражданам в натурализации без справочки о крещении, - Греция в последние годы сделала довольно резкий поворот к секуляризации.

Но старая византийская традиция запутывать в один узел религию и политику и ставить знак равенства между церковным и державным во многих православных странах вовсе не торопится отступать.

Государственные флаги на культовых постройках - привычная картина в Румынии и Сербии. Что же до мест, где не так давно официальной религией был коммунистический атеизм, то в них "православный ренессанс" (неважно, в какой степени искренний) превратился в настоящую угрозу гражданскому обществу.

Оскорбление чувств верующих - хороший повод запретить неугодное российской власти социальное или культурное мероприятие.

Увы, в этом смысле Грузия недалеко ушла от России. Конечно, впавшие в православие коммунисты, подобные господину Гаврилову, там немыслимы, зато "политическое выражение православия" регулярно дает о себе знать.

Патриархия агрессивно вмешивается в мирские дела по разным поводам, словно позабыв про "кесарю - кесарево, а богу - божье".

Последний раз это случилось 14 июня, когда канцелярия грузинского патриарха настоятельно рекомендовала правительству запретить ЛГБТ-прайд в Тбилиси в минувшую субботу. Мотивация: парад кончится побоищем, как это уже случилось в прошлый раз, в 2013 году, а церковь решительно против любого насилия.

Парад все же прошел, и на сей раз обошлось без серьезных столкновений. Но где была церковь 20 июня, когда полиция травила демонстрантов слезоточивыми газами и стреляла в них резиновыми пулями?

Так что в окончательности европейского выбора Грузии есть некоторые сомнения. Если политический мэйнстрим страны - например, правящая пока что партия "Грузинская мечта" - всерьез считает, что можно беспрепятственно двигаться в союз светских государств, известный под названием Европейского, размахивая хоругвями православной державности, то они пребывают в иллюзиях.

И любой условный гаврилов, торжественно запущенный в зал пленарных заседаний парламента, вернет их на землю.

И очень наглядно покажет - не только им, но и всем грузинам, где в действительности их страна находится, нравится это народу или нет. С таким "европейским" курсом Грузия просто обрекает себя на гавриловых. И не надо удивляться последствиям.

И по той же причине даже самое антикремлевское правительство вольно или невольно будет играть по нотам Кремля.

А это учреждение очень устраивают эмоциональные конфликты по схеме "отцы и дети". Ах, вы нас оккупантами обзываете?! А мы вам за это содержаньице урежем и поглядим, как вы запоете без наших денежек. Ага, уже заговорили про "дипломатическим путем" и про "экономика не причем"?! То-то же!

Безусловно, у грузин после 2008 года есть все основания считать РФ оккупантом. Но поскольку в данный момент вооруженного конфликта между странами нет, то Россия должна стать для Грузии Просто Иностранным Государством. Одним из многих других. Удалось же Украине переформатировать отношения с РФ именно таким образом - и это невзирая на продолжающуюся между ними войну.