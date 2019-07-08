В Латвии новый министр культуры - экс-солист рок-группы и оперы Наурис Пунтулис

В понедельник, 8 июля, Сейм на внеочередном заседании утвердил на должности министра культуры Науриса Пунтулиса (ВЛ-ТБ/ДННЛ).
Должность министра культуры освободилась после того, как прежняя министр Даце Мелбарде была избрана в Европарламент.
Кандидатуру Пунтулиса выдвинуло национальное объединение "Все для Латвии"-"ТБ"/ДННЛ.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш, обращаясь к депутатам, отметил, что перед следующим министром культуры стоят несколько задач, и одна из них -
решить вопрос о месте строительства и финансировании нового концертного зала.
Также министр должен уделить серьезное влияние укреплению латвийского информационного пространства, сказал премьер.
За назначение Пунтулиса на должность министра культуры проголосовали 63 депутата, 29 были против.
Пунтулис является депутатом Рижской думы, и после назначения министром его место в самоуправлении займет педагог Янис Артис Круминьш (ВЛ/ТБ/ДННЛ).
Справка:
Пунтулис был в свое время солистом рок-группы Pērkons, а в 90-е годы стал солистом Латвийской национальной оперы. Он руководил кафедрой сольного пения в Латвийской музыкальной академии с 1995 по 2000 год. Пунтулис имеет степень магистра по вокалу и педагогике.