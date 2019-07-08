В Латвии новый министр культуры - экс-солист рок-группы и оперы Наурис Пунтулис

Должность министра культуры освободилась после того, как прежняя министр Даце Мелбарде была избрана в Европарламент.

Кандидатуру Пунтулиса выдвинуло национальное объединение "Все для Латвии"-"ТБ"/ДННЛ.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, обращаясь к депутатам, отметил, что перед следующим министром культуры стоят несколько задач, и одна из них -

решить вопрос о месте строительства и финансировании нового концертного зала.

Также министр должен уделить серьезное влияние укреплению латвийского информационного пространства, сказал премьер.

За назначение Пунтулиса на должность министра культуры проголосовали 63 депутата, 29 были против.

Пунтулис является депутатом Рижской думы, и после назначения министром его место в самоуправлении займет педагог Янис Артис Круминьш (ВЛ/ТБ/ДННЛ).