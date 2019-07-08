По делу о взятке в 20 000 евро KNAB задержал трех человек, в том числе депутата РД Байбу Броку

Проректор ЛУ в области гуманитарных наук и образования Ина Друвиете подтвердила агентству LETA, что сотрудники KNAB побывали в университете, но никак не комментировала это.

В KNAB комментариев сначала также не дали, но позже бюро распространило информацию о том, что в рамках ранее начатого уголовного процесса сегодня проведены неотложные процессуальные действия, в том числе обыски. Уголовный процесс начат о предложении взятки государственному должностному лицу и принятии взятки.

KNAB располагает информацией, что государственное должностное лицо, будучи председателем закупочной комиссии, предположительно действовало в интересах конкретных лиц, приняло предложение предпринимателей о взятке, которая была оформлена как пожертвование, в размере не менее 20 тысяч евро.

Документы свидетельствуют, что председателем закупочной комиссии в 2019 году была именно Брока.

Более детальную информацию KNAB предоставит, как только это будет возможно без ущерба для расследования.