Вт, 9.07.2019
Отечество свободно, когда мы каждый как отдельный человек свободны и все вместе как демократическое общество в своем отечестве можем свободно принимать решения о том, как жить. Эгил Левитс, президент Латвии
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • "Каким местом они думали?": работающим на Певческом празднике в Эстонии раздали сумки с нецензурной надписью

"Каким местом они думали?": работающим на Певческом празднике в Эстонии раздали сумки с нецензурной надписью

Надписи на поясных сумках вызвали недоумение.

ФОТО: Erakogu

С 4 по 7 июля в Эстонии проходил Праздник песни и танца. Работающим на Певческом поле в качестве так называемых работников сцены и продавцов справочников Певческого праздника на время работы дали поясные сумки с своеобразной надписью, пишет Rus.Postimees.

Часть работников ходили с сумками с такой надписью. 

ФОТО: Erakogu

Как минимум часть работников сцены ходили с поясными сумками, на которых большими буквами было написано «Whatever», а более мелким шрифтом "Sometimes We Just Don’t Give A Fu*k".

"Каким местом думали закупающие сумки? Или они просто не владеют иностранным языком?" - спрашивает мать одного из работников сцены.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ