"Каким местом они думали?": работающим на Певческом празднике в Эстонии раздали сумки с нецензурной надписью

С 4 по 7 июля в Эстонии проходил Праздник песни и танца. Работающим на Певческом поле в качестве так называемых работников сцены и продавцов справочников Певческого праздника на время работы дали поясные сумки с своеобразной надписью, пишет Rus.Postimees.
Как минимум часть работников сцены ходили с поясными сумками, на которых большими буквами было написано «Whatever», а более мелким шрифтом "Sometimes We Just Don’t Give A Fu*k".
"Каким местом думали закупающие сумки? Или они просто не владеют иностранным языком?" - спрашивает мать одного из работников сцены.