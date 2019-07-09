Почему соседям платят больше? Кариньш не договаривает о зарплатах учителей Эстонии

О зарплатах учителей Кариньш высказался первого июля в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

"Одна вещь, на которой я настаиваю - как в образовании, так и во внутренней системе и других местах: нужно помнить, что деньги, которые выдаются в абсолютных цифрах - не малы. Во внутренней системе это 430 миллионов, в системе образования - почти 800 миллионов. Пропорционально - намного больше, чем в Эстонии, но у них, например, зарплаты учителей выше, так как у них упорядоченная система: меньшее количество школ, меньшее и более концентрированное число учителей. Там учителю не нужно ездить по трем школам, чтобы собрать ставку".

Действительно ли в Эстонии меньше учителей и школ?

Премьер Кариньш в интервью сказал, что в Эстонии зарплаты выше, так как "меньшее количество школ, меньшее и более концентрированное число учителей". На вопрос, что позволяет это заявлять, пресс-секретарь Кариньша Сандрис Сабаевс указал на данные Eurostat о соотношении школьников и учителей. Как уже писала Re:Baltica, согласно с данным Eurostat, в Эстонии, особенно на уровне средней школы, число учеников на одного учителя действительно значительно выше.

ФОТО: Latvijas un Igaunijas IZM

В свою очередь количество школ, если их считать пропорционально количеству учеников, будет примерно таким же, как в Латвии. В нашей стране в этом учебном году - 214 800 школьников и 745 школ, таким образом, в среднем 288 учеников в одной школе. В свою очередь в Эстонии - 151 164 школьников и 518 школ (или 533, считая вечерние школы для взрослых), таким образом, в среднем 292 ученика или на четыре воспитанника больше, чем в Латвии. Правда, как мы уже писали, в Эстонии пропорционально меньше средних школ, и еще больше начальных и основных школ. Количество средних школ сокращено с целенаправленной политикой правительства, государство образует собственные гимназии в районных центрах и конкурирует с муниципальными образовательными учреждениями. Меньшее количество школ также влияет на расходы, так как в старших классах необходимо больше учителей и дороже учебное оборудование.

Действительно в Эстонии учителя работают на полную ставку?

"Там учителям не нужно ездить по трем школам, чтобы собрать ставку", - сказал Кариньш.

Данные Министерства образования и науки свидетельствуют, что 61% работают на неполную ставку. В Эстонии это число меньше, однако там в этом учебном году 42% также устроены на неполную ставку. В то же время, сравнивая данные предоставленные двумя министерствами, видно, что в Латвии больше таких учителей, рабочие часы которых превышают одну ставку.

Важно отметить, что в Латвии ставка учителя составляет 30, а в Эстонии - 35 часов, и это следует учитывать при сравнении количества заработных плат, педагогов и количества ставок. В Эстонии минимальная зарплата учителя в этом году составляет 1150 евро за ставку, в Латвии - 710 за ставку.