Почему соседям платят больше? Кариньш не договаривает о зарплатах учителей Эстонии
Полуправда - утверждение, содержащее как правдивую, так и неправдивую информацию, часть фактов замолчана.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), подчеркивая необходимость реформы как условие для повышения заработной платы учителей в качестве положительного примера неоднократно упоминал Эстонию: там зарплаты педагогов выше из-за хорошо упорядоченной системы, меньшего количества школ и учителей. Так как премьер эту систему хвалит не первый раз, Re:Check решил проверить сказанное и констатировал, что в сообщениях Кариньша были допущены неточности. К тому же был замолчан существенный факт, а именно: зарплаты больше не только из-за школьной реформы, но и из-за значительного дополнительного госфинансирования, предоставляемого каждый год.
О зарплатах учителей Кариньш высказался первого июля в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze.
"Одна вещь, на которой я настаиваю - как в образовании, так и во внутренней системе и других местах: нужно помнить, что деньги, которые выдаются в абсолютных цифрах - не малы. Во внутренней системе это 430 миллионов, в системе образования - почти 800 миллионов. Пропорционально - намного больше, чем в Эстонии, но у них, например, зарплаты учителей выше, так как у них упорядоченная система: меньшее количество школ, меньшее и более концентрированное число учителей. Там учителю не нужно ездить по трем школам, чтобы собрать ставку".
Действительно ли в Эстонии меньше учителей и школ?
Премьер Кариньш в интервью сказал, что в Эстонии зарплаты выше, так как "меньшее количество школ, меньшее и более концентрированное число учителей". На вопрос, что позволяет это заявлять, пресс-секретарь Кариньша Сандрис Сабаевс указал на данные Eurostat о соотношении школьников и учителей. Как уже писала Re:Baltica, согласно с данным Eurostat, в Эстонии, особенно на уровне средней школы, число учеников на одного учителя действительно значительно выше.
В свою очередь количество школ, если их считать пропорционально количеству учеников, будет примерно таким же, как в Латвии. В нашей стране в этом учебном году - 214 800 школьников и 745 школ, таким образом, в среднем 288 учеников в одной школе. В свою очередь в Эстонии - 151 164 школьников и 518 школ (или 533, считая вечерние школы для взрослых), таким образом, в среднем 292 ученика или на четыре воспитанника больше, чем в Латвии. Правда, как мы уже писали, в Эстонии пропорционально меньше средних школ, и еще больше начальных и основных школ. Количество средних школ сокращено с целенаправленной политикой правительства, государство образует собственные гимназии в районных центрах и конкурирует с муниципальными образовательными учреждениями. Меньшее количество школ также влияет на расходы, так как в старших классах необходимо больше учителей и дороже учебное оборудование.
Действительно в Эстонии учителя работают на полную ставку?
"Там учителям не нужно ездить по трем школам, чтобы собрать ставку", - сказал Кариньш.
Данные Министерства образования и науки свидетельствуют, что 61% работают на неполную ставку. В Эстонии это число меньше, однако там в этом учебном году 42% также устроены на неполную ставку. В то же время, сравнивая данные предоставленные двумя министерствами, видно, что в Латвии больше таких учителей, рабочие часы которых превышают одну ставку.
Важно отметить, что в Латвии ставка учителя составляет 30, а в Эстонии - 35 часов, и это следует учитывать при сравнении количества заработных плат, педагогов и количества ставок. В Эстонии минимальная зарплата учителя в этом году составляет 1150 евро за ставку, в Латвии - 710 за ставку.
В Эстонии зарабатывают больше только из-за "упорядоченной системы"?
Премьер говорит, что в Эстонии зарплаты выше, так как у них "упорядоченная система".
Признавая образование в качестве приоритета для Эстонии, повышение заработной платы учителей в начальных и средних школах с 2011 по 2016 годы превысило 50% и было самым большим из известных в странах-членах ОЭСР. Re:Baltica уже писала, что это отражается на общем приросте финансирования зарплат. С 2012 года правительство Эстонии значительно увеличило целевую субсидию для учителей, таким образом, не только удвоив ее, а даже догнав Латвию. Сейчас госфинансирование Эстонии в зарплаты педагогов почти равно сумме, которая тратится в Латвии, хотя и учеников в Эстонии на 30% меньше. К тому же, как показывает информация Министерства образования и науки, в период с 2012 года в Эстонии число учителей ни сколько не сокращается, а растет.
Вывод: В количестве школ между двумя странами нет существенной разницы, она есть в разделении по уровню образования, в свою очередь, против сказанного Кариньшем об Эстонии, где "учителям не нужно ездить по трем школам, чтобы собрать полную ставку" противостоит тот факт, что в неполную ставку в соседнем государстве работает 42% учителей. Премьер связывает высокие зарплаты учителей в Эстонии только с реформой сети школ, а не со вторым существенным обстоятельством, а именно: правительство Эстонии в последние годы регулярно направляло значительное и пропорционально большее дополнительное финансирование на эти цели. Таким образом, заявления Кариньша не дают полной информации и вводят в заблуждение.