Фонарик, резиновые сапоги и возможность передвигаться в полуприседе – это все, что понадобится, отправляясь к единственным в странах Балтии подземным озерам, которые находятся недалеко от Страупе. Еще необходимо помнить, что будет полная темнота, ощущения легкой клаустрофобии, и ты почувствуешь, как это – находиться под землей, когда тебя с головой накрывает одеялом шестиметрового песчаника. Но будет здорово! Особенно, это место понравится детям.

От Страупе идем в сторону Ледурги и через несколько километров добираемся до дома "Vējiņi". Именно отсюда начинается дорога к подземным озерам... и не только, ведь особо охраняемую природную территорию образуют крупнейшие суффозионные поля в странах Балтии с так называемыми воронками и подземными туннелями, в существовании которых исследователи не сомневаются, но которых еще никто не видел.

Рухнул трактор, провалилась лошадь

Через заброшенную ферму пробираемся сквозь заросли берез. В советское время над подземными туннелями грохотали тракторы, а теперь подземное царство охраняет березовый лес. Земля принадлежит хозяину "Vējiņi", но пещеры находятся под защитой государства, поэтому, будет лучше всего, если вы воспользуетесь услугами местного гида. Нам не заблудиться помогла Саманта.

Подземные озера Вейини ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Хотя местные жители много слышали о подземных пещерах, и некоторые, словно дети, пытались их самостоятельно изучить, официально этот подземный мир был открыт в 1985 году, когда исследователь природных диковин Гунтис Эниньш и его единомышленники нашли пещеры в лесу и осмелились углубиться в подземные лабиринты.

Идем по канавам то вверх, то вниз. Сворачиваем к тропе, ведущей вдоль правого берега Браслы. Она на несколько метров выше, чем противоположная. Подходим к углублению, похожему на кратер от метеорита. В старые времена это место называли адской ямой. Правильное название - воронка.

Саманта рассказывает, что воронка образовывалась примерно 120 лет - в ней есть два источника, которые промывают песок. Однако вглубь она прорастает очень медленно - по одному сантиметру в год. Это потому, что подземные воды вымывают песок, но после дождя стены ямы опадают в вымытое углубление, поэтому глубже воронка не становится. Те, кто осмелится забраться в воронку, говорят - в одной из дыр в земле свистит ветер.

К слову, воронка в этих местах может образоваться в любой момент. В один миг земля может расшататься и провалиться.

Говорят, что в старые времена в этих краях в землю провалилась лошадь вместе с наездником, а позже - трактор.

Подземные озера Вейини ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Словно внутри церкви или пирамиды

По крутой лестнице мы спускаемся вниз, где видна дыра в земле. Ощущение, что направляемся в неизвестность! Оказывается, нужно лезть как лиса в нору, так как со стороны вход в подземную дыру кажется шире, чем есть на самом деле. Винни-Пух здесь определенно бы застрял. Воздух под землей становится прохладным и влажным. Мы лезем вглубь, пока Саманта не говорит, что можно сесть. Некоторое время мы сидим под землей, в темноте и в тишине.

Глаза постепенно привыкают к темноте, и спустя некоторое время удается разглядеть потолок из песчаника. Знаете, отличное место для медитации!

Когда девушка включила фонарь, я подпрыгнула от удивления. Под ногами текла чистая сине-зеленая вода. Честно говоря, называть это магически красивое природное явление пещерой - неуважительно. Это, скорее, похоже на дворцовый зал или природную церковь.

"Посмотрите, потолок здесь как в египетских пирамидах или в латвийских церквях - вместо шпиля шапка, которая защищает нас от обвала земли", - рассказывает Саманта. Она утверждает, что линии, узоры, резные фигурки в стенах пещер, которые выглядят словно произведения Фриденсрайха Хундертвассера или Антонио Гауди, являются природными.

Саманта показывает трюк, доказывающий, что здесь нельзя верить своим глазам! Фонариком она светит в чистую воду подземного озера, которое кажется очень мелким.

Оказывается, что глубина его достигает 1,5 метра. Вода необычайно чиста, так как течет из источника. Процесс водообмена очень медленный - неизвестно, куда именно вода вытекает из пещеры.

Далее, на стене из песчаника виднеется устье черной пещеры, где находится второе озеро глубиной в два метра. Там туристам советуют не ходить, потому что они опасны - потолки пещер ниже, а сама пещера еще глубже.

В общей сложности, пещерный лабиринт имеет длину 48 метров.

Подземные озера Вейини ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В 80-ых годах исследователи отправились в неизвестность на резиновых лодках и со страховочным тросом вокруг талии. Сами хозяева "Vējiņi" всего один раз осмелились добраться до конца пещеры, где земля, давя на человека со всех сторон, диктует свои правила.

Весь год температура в пещере не превышает 5 градусов. Сюда не попадают ни снег, ни дождь. Из всех живых существ комфортно под землей себя ощущают только летучие мыши, которые здесь пережидают зиму. Растений и других животных вы тут не встретите.

По крутой лестнице, словно по бобовому стеблю, возвращаемся на поверхность.

Под землей мне понравилось ровно четыре с половиной минуты. Одно мне стало ясно наверняка - в следующей жизни я не хотела бы родиться кротом.

Что под тобой?

"В целом, кажется, есть хороший шанс продолжить поиск здесь, поскольку подземных туннелей должно быть много. Об их существовании в непосредственной близости свидетельствуют восемь огромных суффозионных воронок", - в 1986 году написал Гунтис Эниньш. Возможно, в начале 20-го века подземные пещерные туннели были длиннее, но позже их разделили оползни.

Что происходит в шести метрах под нашими ногами? Слои породы формировались здесь в течение 380 миллионов лет - над скалами из песчаника, которые вымывают грунтовые воды, есть слой глины, который препятствует проникновению дождевой воды в более глубокие слои. Именно поэтому подземная система пещер на протяжении веков оставалась неизменной.

Где-то недалеко находится городище Вейини, которые было заселено столетие до нашей эры, но мы отправляемся ко второй системе подземных озер.

Самый длинный и привлекательный туннель находится на побережье Брасла. Вход широкий, но приличный кусок нужно ползти "гуськом". Когда наконец удается встать, я оказываюсь в воде. Фонарик освещает бесконечно красивые образования на стенах пещеры, которые отсвечивают золотом и серебром. Мне кажется, что желтые сережки, свисающие в углу пещеры - это просочившаяся с поверхности сосновая смола, но на самом деле это первичная форма царства растений.

Подземные озера Вейини ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Далее опять приходится двигаться в полуприседе. Проход упирается в горку песка, которая будто вот-вот обвалится. Со стены пещеры слышен источник, в котором можно вымыть рот или утолить жажду. Когда мы отключили фонарь и остались в полной темноте, дискомфорт исчез.

Здесь спокойно! Кажется, что скалы из песчаника защищают от информационного хаоса, царящего снаружи.

Вышла из пещеры, глубоко вдохнула запах земли, на мгновение остановила взгляд на темных водах Браслы и ... щелкнула телефоном. Информационная система Службы государственных доходов рухнула. Ха, ха - информационный кошмар продолжается.

Подземные озера Вейини ФОТО: Jānis Škapars/TVNET