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В Москве начальник предприятия, работавшего с Минобороны, поджег себя

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Москва. Иллюстративное фото.
Москва. Иллюстративное фото. Фото: Ulf Mauder/dpa/picture-alliance

Telegram-каналы сообщают, что 26 июля в Москве, на Красной площади, себя поджег руководитель Центрального научно-исследовательского института "Волна" 74-летний Владимир Арсеньев, сообщает российское независимое издание "Медуза". 

Прокремлевский Telegram-канал Baza пишет, что Арсеньев подошел к мавзолею Ленина, расположенному на Красной площади, облил себя горючей жидкостью и поджег.

Пламя быстро потушили очевидцы и Арсеньев получил легкие ожоги. Telegram-канал Mash пишет, что пламя потушили полицейские.

"Волна", которой руководит Арсеньев, разрабатывает коммуникационные системы, используемые в транспортных средствах российской армии. Также на сайте компании говорится, что предприятие разрабатывает инерциальные навигационные системы для нужд Минобороны России и Министерства чрезвычайных ситуаций, а также для коммерческого использования.

Газета "МК" утверждает, что в 2023 году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок "для нужд обороны". В институте прошла проверка ФСБ, которая не подтвердила обвинение.

По информации "МК", Арсеньев подал в суд иск о защите чести и достоинства, который был отклонен.

В свою очередь Baza утверждает, что Арсеньев написал заявление в СК, в котором сообщил, что предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ. По версии директора института, уничтожением "Волны" занимался майор Минобороны и бывший сотрудник предприятия.

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