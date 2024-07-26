В Москве начальник предприятия, работавшего с Минобороны, поджег себя

Прокремлевский Telegram-канал Baza пишет, что Арсеньев подошел к мавзолею Ленина, расположенному на Красной площади, облил себя горючей жидкостью и поджег.

❗️🔥🇷🇺 - Vladimir Arseniev, 74, head of the Central Research Institute Volna, which develops communication systems for the Russian army, attempted self-immolation on Red Square.



He claimed the company was being deliberately bankrupted and had appealed to the prosecutor's… pic.twitter.com/C22LtRoxNm — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 26, 2024

Пламя быстро потушили очевидцы и Арсеньев получил легкие ожоги. Telegram-канал Mash пишет, что пламя потушили полицейские.

"Волна", которой руководит Арсеньев, разрабатывает коммуникационные системы, используемые в транспортных средствах российской армии. Также на сайте компании говорится, что предприятие разрабатывает инерциальные навигационные системы для нужд Минобороны России и Министерства чрезвычайных ситуаций, а также для коммерческого использования.

Газета "МК" утверждает, что в 2023 году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок "для нужд обороны". В институте прошла проверка ФСБ, которая не подтвердила обвинение.

По информации "МК", Арсеньев подал в суд иск о защите чести и достоинства, который был отклонен.

В свою очередь Baza утверждает, что Арсеньев написал заявление в СК, в котором сообщил, что предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ. По версии директора института, уничтожением "Волны" занимался майор Минобороны и бывший сотрудник предприятия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!