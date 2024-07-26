Видео В Елгаве девушка выпала с балкона седьмого этажа. Семья просит помощи

Тетя Ливы Солвита просит помощи у общественности. Она узнала о несчастном случае с племянницей от своей дочери Анджелики, которая позвонила в больницу после того, как услышала о произошедшем в одном из многоэтажек на улице Ригас.

Персонал больницы подтвердил происшествие, полиция не проинформировала близких.

"Тогда мы узнали, что это наша Лива. Она находится в крайне тяжелом состоянии, 11 дней пролежала в реанимации в коме. Сейчас она вышла из комы, но у нее очень большие травмы, и она подключена к аппарату искусственного дыхания, находится в больнице. Если я могу об этом говорить, у нее перелом шеи, перелом позвоночника, разрыв печени, селезенки, легкого. Самое главное - у нее очень тяжелая черепно-мозговая травма. Самое главное - очень тяжелая черепно-мозговая травма", - рассказала Солвита.

Медики борются за здоровье Ливы, но ее состояние крайне тяжелое.

Чтобы полноценно помочь получившей после падения тяжелые травмы девушке в процессе реабилитации, близким не хватает средств. Они просят сделать пожертвования на изображенный на фото банковский счет:

Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Солвита говорит, что ситуация сложная еще и потому, что несколько лет назад семья столкнулась с людьми, использующими психологическое насилие, которые, возможно, свой психологический террор перед несчастным случаем применили и против Ливы.

Видео: Сюжет Degpunktā

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