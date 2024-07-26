Суд дал санкцию на арест Артема Бабенко, подозреваемого в подготовке убийства полицейского

Рижский городской суд сегодня постановил арестовать Артема Бабенко, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Государственной полиции Романа Яшина, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Решение о заключении Бабенко под стражу в качестве меры пресечения может быть обжаловано в Рижском окружном суде.
Перед рассмотрением вопроса о мере пресечения адвокат Бабенко Эгонс Русанов заявил журналистам, что его подзащитный не признает вины в инкриминируемом преступлении и ходатайство полиции о его аресте является незаконным и необоснованным. Адвокат также утверждал, что оружие, изъятое в ходе обысков, было найдено не по связанным с Бабенко адресам.
Подробной информации о том, какие меры пресечения были применены к другим задержанным по этому делу, пока нет, но, как стало известно агентству LETA, арест применен как минимум еще к одному человеку.
Сам Бабенко не признает себя виновным во вменяемом ему преступлении, рассказал Русанов журналистам перед заседанием суда о применении меры пресечения.
Как уже сообщалось, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у предполагаемых организаторов убийства полицейского Романа Яшина 17 килограммов марихуаны, предметы, похожие на огнестрельное оружие, и элементы полицейской формы.
Полученная в ходе расследования информация позволяет предположить, что преступники готовили убийство высокопоставленного сотрудника полиции, преступление могло быть связано с его профессиональной деятельностью и совершено из мести. Об этом заявил начальник криминальной полиции Андрей Гришин.
Имя полицейского не разглашается, но известно, что это Роман Яшин, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции Государственной полиции, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями.
В четверг были задержаны пять человек. Двое из задержанных ранее были судимы за распространение наркотиков. Все они латвийские подданные и, по доступной на данный момент информации, были связаны с организованной преступностью.
В среду и четверг по адресам, связанным с подозреваемыми, проводились следственные действия и оперативные мероприятия. В общей сложности обыски были проведены в пяти домах и десяти автомобилях. В ходе обысков было изъято 53 000 евро наличными, а также пять предметов, похожих на огнестрельное оружие, два из которых, предположительно, являются настоящим огнестрельным оружием с боевыми патронами, а один - с глушителем.
Кроме того, у этих лиц было обнаружено и изъято около 17 килограммов марихуаны, примерно 40 различных носителей информации, два глушителя радиосигналов, которые являются предметами стратегического значения, две рации, оптический прицел ночного видения, а также элементы униформы государственной и муниципальной полиции.
Полиция считает, что некоторые из изъятых предметов могли предназначаться для совершения преступления.
Уголовное дело возбуждено по факту подготовки к убийству, что связано с выполнением жертвой своих служебных и профессиональных обязанностей. За подобное преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
По делу продолжается активное расследование, поэтому более детальная информация не предоставляется.
На вопрос, помнит ли он еще случаи попыток или подозрений в покушении на убийство должностного лица Госполиции, Гришин не стал отрицать, что за 30 лет службы такие инциденты были, в том числе с пострадавшими среди сотрудников правоохранительных органов.
"Хочу напомнить тем, кто забыл, что закон имеет силу. И если у кого-то возникнет хоть малейшая мысль каким-либо образом выступить против сотрудников полиции, наши действия будут строгими и жесткими, но в рамках закона", - подчеркнул Гришин.
Согласно видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, бизнесмен Александр Бабенко, проходящий по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, заявил на заседании суда, что обыск прошел у его сына, подозреваемого в намерении убить Яшина.
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