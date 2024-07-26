Суд дал санкцию на арест Артема Бабенко, подозреваемого в подготовке убийства полицейского

Имя полицейского не разглашается, но известно, что это Роман Яшин, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции Государственной полиции, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями.

В четверг были задержаны пять человек. Двое из задержанных ранее были судимы за распространение наркотиков. Все они латвийские подданные и, по доступной на данный момент информации, были связаны с организованной преступностью.

В среду и четверг по адресам, связанным с подозреваемыми, проводились следственные действия и оперативные мероприятия. В общей сложности обыски были проведены в пяти домах и десяти автомобилях. В ходе обысков было изъято 53 000 евро наличными, а также пять предметов, похожих на огнестрельное оружие, два из которых, предположительно, являются настоящим огнестрельным оружием с боевыми патронами, а один - с глушителем.

Кроме того, у этих лиц было обнаружено и изъято около 17 килограммов марихуаны, примерно 40 различных носителей информации, два глушителя радиосигналов, которые являются предметами стратегического значения, две рации, оптический прицел ночного видения, а также элементы униформы государственной и муниципальной полиции.

Полиция считает, что некоторые из изъятых предметов могли предназначаться для совершения преступления.