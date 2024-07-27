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Отказавшиеся надеть украинские ленты на параде в Нарве парни получили извещения об исключении из "эстонской Земессардзе"

Диана Харламова rus.postimees.ee
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Парни из "Нооред коткад" с лентами в цветах украинского флага на груди участвовали в параде в честь Дня победы, проходившем в этом году в Нарве. Аналогичные ленты были у членов и других организаций.
Парни из "Нооред коткад" с лентами в цветах украинского флага на груди участвовали в параде в честь Дня победы, проходившем в этом году в Нарве. Аналогичные ленты были у членов и других организаций. Фото: Ilja Smirnov

В конце июня в Нарве прошел парад, посвященный Дню победы в Освободительной войне (1918-1920). Нескольких ребят из организации "Молодые орлы" (молодежное подразделение Кайтселийта - эстонское добровольческое военизированное формирование, аналог латвийской Земессардзе - прим. ред.) отстранили от участия в параде за то, что они отказались надеть ленты с цветами украинского флага. Сегодня стало известно, что они получили извещения об исключили из организации, однако представитель "Молодых орлов" заявил, что официально ребята пока не исключены. 

"Моему сыну прислали официальное письмо с дигитальной подписью из Кайтселийта. Его исключили из "Молодых орлов", - рассказал Виктор (имя изменено), отец одного из мальчиков, прислав копию письма, где указано, что его сына просят покинуть организацию, вернув форму и значок.

"Молодые орлы" - структурная единица добровольческой военизированной организации Кайтселийт. 

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