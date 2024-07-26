Бабенко отрицает свою вину в подготовке убийства полицейского Яшина

Один из подозреваемых в планировании убийства полицейского Романа Яшина Артем Бабенко не признает себя виновным во вменяемом ему преступлении, рассказал журналистам перед заседанием суда о применении меры пресечения для Бабенко его адвокат Эгонс Русанов.
Адвокат отметил, что написанное в решении полиции - полнейшая глупость и это незаконно и необоснованно. Он сказал, что изъятое в ходе обыска оружие было найдено не по связанным с Бабенко адресам.
В данный момент мало информации о том, какая мера пресечения применена к остальным задержанным по этому делу. В данный момент агентству LETA известно, что сегодня утром к одному из задержанных было применено заключение под стражу.
Как уже сообщалось, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у предполагаемых организаторов убийства полицейского Романа Яшина 17 килограммов марихуаны, предметы, похожие на огнестрельное оружие, и элементы полицейской формы.
Полученная в ходе расследования информация позволяет предположить, что преступники готовили убийство высокопоставленного сотрудника полиции, преступление могло быть связано с его профессиональной деятельностью и совершено из мести. Об этом заявил начальник криминальной полиции Андрей Гришин.
Имя полицейского не разглашается, но известно, что это Роман Яшин, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции Государственной полиции, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями.
В четверг были задержаны пять человек. Двое из задержанных ранее были судимы за распространение наркотиков. Все они латвийские подданные и, по доступной на данный момент информации, были связаны с организованной преступностью.
В среду и четверг по адресам, связанным с подозреваемыми, проводились следственные действия и оперативные мероприятия. В общей сложности обыски были проведены в пяти домах и десяти автомобилях. В ходе обысков было изъято 53 000 евро наличными, а также пять предметов, похожих на огнестрельное оружие, два из которых, предположительно, являются настоящим огнестрельным оружием с боевыми патронами, а один - с глушителем.
Кроме того, у этих лиц было обнаружено и изъято около 17 килограммов марихуаны, примерно 40 различных носителей информации, два глушителя радиосигналов, которые являются предметами стратегического значения, две рации, оптический прицел ночного видения, а также элементы униформы государственной и муниципальной полиции.
Полиция считает, что некоторые из изъятых предметов могли предназначаться для совершения преступления.
Уголовное дело возбуждено по факту подготовки к убийству, что связано с выполнением жертвой своих служебных и профессиональных обязанностей. За подобное преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
В ближайшие дни будет принято решение о мере пресечения для подозреваемых. Расследование также установит, связаны ли с этим преступлением другие лица.
По делу продолжается активное расследование, поэтому более детальная информация не предоставляется.
На вопрос, помнит ли он еще случаи попыток или подозрений в покушении на убийство должностного лица Госполиции, Гришин не стал отрицать, что за 30 лет службы такие инциденты были, в том числе с пострадавшими среди сотрудников правоохранительных органов.
"Хочу напомнить тем, кто забыл, что закон имеет силу. И если у кого-то возникнет хоть малейшая мысль каким-либо образом выступить против сотрудников полиции, наши действия будут строгими и жесткими, но в рамках закона", - подчеркнул Гришин.
Согласно видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, бизнесмен Александр Бабенко, проходящий по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, заявил на заседании суда, что обыск прошел у его сына, подозреваемого в намерении убить Яшина.
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