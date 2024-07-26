Бабенко отрицает свою вину в подготовке убийства полицейского Яшина

В четверг были задержаны пять человек. Двое из задержанных ранее были судимы за распространение наркотиков. Все они латвийские подданные и, по доступной на данный момент информации, были связаны с организованной преступностью.

В среду и четверг по адресам, связанным с подозреваемыми, проводились следственные действия и оперативные мероприятия. В общей сложности обыски были проведены в пяти домах и десяти автомобилях. В ходе обысков было изъято 53 000 евро наличными, а также пять предметов, похожих на огнестрельное оружие, два из которых, предположительно, являются настоящим огнестрельным оружием с боевыми патронами, а один - с глушителем.

Кроме того, у этих лиц было обнаружено и изъято около 17 килограммов марихуаны, примерно 40 различных носителей информации, два глушителя радиосигналов, которые являются предметами стратегического значения, две рации, оптический прицел ночного видения, а также элементы униформы государственной и муниципальной полиции.

Полиция считает, что некоторые из изъятых предметов могли предназначаться для совершения преступления.

Уголовное дело возбуждено по факту подготовки к убийству, что связано с выполнением жертвой своих служебных и профессиональных обязанностей. За подобное преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

В ближайшие дни будет принято решение о мере пресечения для подозреваемых. Расследование также установит, связаны ли с этим преступлением другие лица.