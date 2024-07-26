В разговоре с агентством LETA Сартс предположил, что акты саботажа могут быть связаны с недавним арестом российского повара Кирилла Грязнова, завербованного российскими спецслужбами для проведения провокаций на Олимпийских играх в Париже.

То есть это может быть частью российской кампании, попыткой испортить успешное проведение Олимпийских игр в Париже.

Он отметил, что для Владимира Путина прошедшие в 2014 году Олимпийские игры в Сочи и их успешное проведение были очень важным элементом, важной имиджевой составляющей страны.

Эксперт выразил мнение, что предотвратить подобные атаки может быть сложно, так как есть несколько путей, которыми планируются и осуществляются подобного рода действия.

"Не будем забывать и о том, что недавно в Украине была задержана группа, которая планировала осуществлять саботажные действия и в Украине, и в Польше, и в странах Балтии, а потому это довольно широкий круг, в котором эта деятельность ведется", - добавил Сартс.

Он не отрицает - есть опасения, что могут произойти и другие нападения.

"Об этом французское правительство и другие правительства общались", - сказал Сартс, добавив, что это такое время, когда возможны и гибридные атаки, и, скорее всего, таковые произойдут.

Как сообщалось, во Франции 26 июля - в день открытия Олимпиады в Париже -железнодорожное сообщение на многих маршрутах было нарушено из-за диверсий, в том числе поджогов.

"Это масштабная атака с целью парализовать сеть TGV", - заявили агентству AFP представители национального железнодорожного оператора SNCF, добавив, что многие рейсы придется отменить не только в пятницу, но и "как минимум все выходные, пока будут проводиться ремонтные работы".

Источник в правоохранительных органах сказал AFP, что произошли координированные диверсионные акты.

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