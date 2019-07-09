Во дворе таллиннской больницы нашли массовое захоронение

Речь идет о первом настолько хорошо сохранившемся захоронении. "Мы нашли уже около 80 скелетов. Во время прошлых раскопок обнаруживались лишь одиночные могилы, теперь же есть и общие. Например, в нескольких местах были похоронены взрослый человек и младенец. Они погребены в одной могиле, но в разных гробах", - рассказал археолог Института истории и археологии Тартуского университета Мартин Мальве.

Практически у всех похороненных, по его словам, есть нательные крестики: "Если раньше мы находили останки в смешанном поверхностном слое – могилы были перевернуты во время строительства дорог в советское время, то теперь на скелетах обнаруживаются нательные православные крестики, которые люди должны были носить на шее всю жизнь, а после смерти их клали вместе с ними в могилу".

То, что во дворе или парковочной зоне современной Ида-Таллиннской центральной больницы когда-то находилось кладбище, было известно давно. Есть информация, уже во время строительства первого больничного здания в 1938-1940 годах в земле находили православные крестики и деньги.

Во время нынешних раскопок находят хорошо сохранившиеся скелеты - советские трассы проходили значительно выше захоронений. Обнаружили и стены из известняка, поскольку на месте кладбища 18 века в 19 веке были построены казармы.

"Невозможно точно сказать, когда тут прекратили хоронить, возможно, хоронили еще в начале 19 века. В действительности на православных крестах есть даты 17-18 веков. Но поскольку мы знаем, что кладбище создали в начале 18 века, можно сказать, что это захоронения 18 века", - сказал Мальве.

Детекторист Андрей Роосильд и археолог Яника Вильят с черными мешками, в каждом из которых находится прах одного человека. Мешки каждую пятницу отправляют в Тарту, осенью их содержимое начнут основательно изучать. ФОТО: Erik Tikan

Прежде, по его словам, православные кладбища так специфически и основательно не исследовались, и нынешние раскопки дают большое количество новой информации: "С моей точки зрения как исследователя плохо то, что песчаная почва негативно влияет на кости, они становятся очень хрупкими и легко ломаются". А в числе прочего есть и так называемые значимые находки.

"Мы нашли скелет, череп которого был вскрыт после смерти. Он был распилен пилой: медики явно пытались установить причину смерти человека. Сейчас при вскрытии черепа распил делают примерно в том же месте", - рассказал Мальве.

Такая находка стала первой у археологов, поэтому она особенная. Раньше тоже находили распиленные черепа, но они были смешаны с почвой.

"Для исследователя костей это невероятная находка. Мы исследовали переломанные кости, но тут внезапно стало возможным узнать, почему череп этого человека вскрывали, какой могла быть причина его смерти. Видно, что это мужчина 30-40 лет, у которого сильно изношены зубы", - рассказал Мальве.

Он показал еще один череп, который предположительно принадлежал курильщику: "Обычно солдаты много курили. Видно, что трубка все время была зажата в передних зубах, и в итоге возник круглый скос. У него на зубах много зубных камней. Это говорит о плохой гигиене и указывает на богатую углеводами пищу".

Когда на прошлой неделе Postimees написал о раскопках у Пярнуского шоссе, где обнаружили шведское гарнизонное кладбище, многие люди связались с археологами и сообщили о костях, которые находили там раньше. Это очень помогло исследователям.

Если у кого-то есть информация о районе улицы Рави, а также улиц Лийвалайа и Вылламяэ, то она очень нужна археологам. Информацию можно отправить на адрес martin.malve@gmail.com.