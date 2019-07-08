Пн, 8.07.2019
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  • Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пококетничали в прямом эфире из Юрмалы и "перекурили это дело"

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пококетничали в прямом эфире из Юрмалы и "перекурили это дело"
Дамы с дюн снова вместе

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми неделю назад прибыли на отдых в Юрмалу. В первый же день они поспешили "поздороваться" с морем, затем были замечены в числе зрителей на концерте балета Аллы Духовой "Тодес" в зале "Дзинтари", а позже Максим поделился в соцсетях двумя видео, продемонстрировав, как он развлекает Гарри и Лизу на латвийском курорте.

Находясь в Юрмале, Алла Борисовна активно общается со своей давней подругой Лаймой Вайкуле. Две звезды всегда очень весело проводят время в обществе друг друга и радуют поклонников забавными видероликами. Вот и на этот раз

Пугачева отправилась в гости к Вайкуле, и там они решили записать прямую трансляцию, в ходе которой читали комментарии пользователей соцсетей и непринужденно шутили между собой.

Судя по записям, латвийская дива пыталась научить подругу пользоваться социальной сетью "Одноклассники", что не вызвало большого интереса у Примадонны, однако "дамы с дюн" почитали вслух комментарии и кое-что обсудили между собой, а заодно и "перекурили это дело".

Ну могут себе позволить звезды такой величины маленькие шалости, тем более что сама Алла Борисовна призналась: "Курить вредно! Поэтому, когда я пою на сцене, я не курю".

На что Лайма по-доброму усмехнулась: "Ну правильно, потому что руки заняты - надо же микрофон держать".

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