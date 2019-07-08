Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пококетничали в прямом эфире из Юрмалы и "перекурили это дело"

Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми неделю назад прибыли на отдых в Юрмалу. В первый же день они поспешили "поздороваться" с морем, затем были замечены в числе зрителей на концерте балета Аллы Духовой "Тодес" в зале "Дзинтари", а позже Максим поделился в соцсетях двумя видео, продемонстрировав, как он развлекает Гарри и Лизу на латвийском курорте.