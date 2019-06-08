Полная программа фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019 (по дням)

"В этом году фестивалю - пять лет. Традиционно сложилось так, что полный список артистов фестиваля, как и порядок их выступления по дням, мы разглашаем не сразу, а какое-то время удерживаем в секрете, интригуя публику", рассказала продюсер.

Причиной, по словам Милграве, является большое количество популярных артистов, выступающих в любой из четырех дней фестиваля, и то, что в программу каждого концерта включено жанровое разнообразие, и уникальные звездные дуэты и трио.

"Сегодня мы объявляем программу по дням, но, вполне возможно, впереди нас ждут еще сюрпризы", подчеркнула продюсер.

Лайма Вайкуле рассказывает о программе фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

18 июля на сцене фестиваля выступят:

Инесе Галанте, Марио Бионди, Лолита, Макс Барских, Alekseev, Артур Пирожков, Интарс Бусулис, Musiqq, Maruv, Сати Казанова, NK | Настя Каменских, Бьянка, Дана Соколова, Radio Trio, Айя Андреева, Миша Романова, Янис Стибелис, Уку Сувисте, Freedom Ballet, Лайма Вайкуле.

19 июля на сцене фестиваля выступят:

Стас Михайлов, Сергей Мазаев, Нино Катамадзе, Алена Свиридова, Интарс Бусулис, Александр Панайотов, Анна Мария, Роберто Кель Торрес, SunStroke Project, Алексей Чумаков, Ивета Мукучян, Саманта Тина, Давид Каландия, Андрис Эрглис, Янис Стибелис, Freedom Ballet, Лайма Вайкуле.

20 июля на сцене фестиваля выступят:

Monatik, Noa, Любовь Успенская, Томас Невергрин, Анна Аглатова, Нино Катамадзе, Еркеш Шакеев, UZARI, Маркус Рива, Patrisha, DAGAMBA, FRAMEST, Intars Busulis, Freedom Ballet, Лайма Вайкуле.

21 июля на сцене фестиваля выступят:

Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Noa, Emin, Лаурис Рейникс, Время и Стекло, Интарс Бусулис, Сирушo, Янис Стибелис, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Freedom Ballet, Лайма Вайкуле.

Всего в этом году в фестивале принимают участие более 40 артистов из 14 стран: это Латвия, Украина, Россия, Белоруссия, Армения, Дания, Эстония, Израиль, Казахстан, Куба, Италия, Грузия, Молдова, Азербайджан.

Каждый год фестиваль смотрят более, чем 100 миллионов зрителей по всему миру, благодаря вещательным партнерам, таким как Первый Балтийский Канал (Латвия, Литва, Эстония), Inter (Украина), RTVi, Kartina TV (международный оператор русскоязычного интернет-телевидения), 9 канал (Израиль), Жара TV (российский кабельный телеканал, вещает по всему миру), портал OK.ru и другие.

Билеты на фестиваль: www.laimafestival.lv