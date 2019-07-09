В следующем году на Лиго будет пять выходных дней

В следующем году на праздник Лиго будет пять выходных дней. Соответствующий проект распоряжения Министерства благосостояния о переносе рабочих дней в 2020 году утвердило сегодня правительство.
В следующем году рабочий день 22 июня, который приходится на понедельник между воскресеньем 21 июня и праздничными днем 23 июня, перенесен на субботу, 13 июня. Таким образом, на Лиго в стране будет пять выходных дней подряд.
Изменения будут касаться бюджетных организаций, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу.
Пока планируется, что в 2020 году 22 июня будет единственным перенесенным рабочим днем.