Вт, 9.07.2019
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В следующем году на Лиго будет пять выходных дней

Празднование Лиго

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В следующем году на праздник Лиго будет пять выходных дней. Соответствующий проект распоряжения Министерства благосостояния о переносе рабочих дней в 2020 году утвердило сегодня правительство.

В следующем году рабочий день 22 июня, который приходится на понедельник между воскресеньем 21 июня и праздничными днем 23 июня, перенесен на субботу, 13 июня. Таким образом, на Лиго в стране будет пять выходных дней подряд.

Изменения будут касаться бюджетных организаций, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу.

Пока планируется, что в 2020 году 22 июня будет единственным перенесенным рабочим днем.

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