Где получить медпомощь в рождественские и новогодние праздники

При легких недомоганиях, таких как простуда, боль в горле или обострение хронических заболеваний, следует звонить на круглосуточный консультативный телефон семейных врачей 66016001. Там подскажут, как действовать, и нужно ли немедленно обращаться к врачу.

В крупных городах работают дежурные врачи, которые предоставляют услуги семейных врачей. Их график и адреса можно найти на сайте NVD в разделе "Где получить медицинскую помощь?".

В критических ситуациях, таких как потеря сознания, сильное кровотечение, инфаркт или инсульт, нужно звонить в Службу неотложной помощи по номеру 113.

Для первичной помощи в труднодоступных районах можно обратиться в фельдшерские пункты. При травмах (ожоги, переломы) отправиться в пункты срочной медицинской помощи или приемные отделения больниц.

Однако перед визитом в больницу лучше заранее позвонить, чтобы уточнить возможности получения помощи.

Для экстренной психологической поддержки можно позвонить по номеру 116123 (круглосуточно). Детям и подросткам помощь доступна по номеру 116111, а жертвам преступлений - по 116006 (с 12:00 до 22:00).

Также стоит проверить домашнюю аптечку - она должна быть укомплектована необходимыми медикаментами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!