22 декабря российский диктатор и военный преступник Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников украинских вооруженных сил на российский город Казань 21 декабря, пригрозив Киеву "многократно большими разрушениями", сообщает российское независимое издание "Медуза".
Об этом Путин сказал на дистанционном совещании глав регионов России, когда разговаривал с главой Татарстанского округа Рустамом Миннихановым. Казань - столица Татарстанской области.
"Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране", - сказал Путин.
Уже сообщалось, что восемь беспилотников атаковали утром в субботу, 21 декабря, Казань в России, два из которых поразили элитный многоэтажный жилой дом.
Дроны нанесли удар по 37-этажному элитному жилому дому "Лазурные небеса" - самому высокому зданию Казани, вызвав пожар.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки беспилотника нет.
Местные власти сообщают, что шесть дронов ударили по жилому комплексу, один - по промышленному предприятию.
После теракта были закрыты аэропорты Казани, Ижевска и Саратова.
Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье.
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