Об этом Путин сказал на дистанционном совещании глав регионов России, когда разговаривал с главой Татарстанского округа Рустамом Миннихановым. Казань - столица Татарстанской области.

"Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране", - сказал Путин.

Уже сообщалось, что восемь беспилотников атаковали утром в субботу, 21 декабря, Казань в России, два из которых поразили элитный многоэтажный жилой дом.

Дроны нанесли удар по 37-этажному элитному жилому дому "Лазурные небеса" - самому высокому зданию Казани, вызвав пожар.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки беспилотника нет.

Местные власти сообщают, что шесть дронов ударили по жилому комплексу, один - по промышленному предприятию.

После теракта были закрыты аэропорты Казани, Ижевска и Саратова.

Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!