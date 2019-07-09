Фото: Известные люди, пришедшие на инаугурацию Левитса со второй половинкой

Вечером 8 июля на официальный прием в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) в честь инаугурации президента страны Эгила Левитса прибыло несколько сотен известных представителей различных отраслей. В то время, как некоторые были недовольны тем, что приглашение было предусмотрено только для одной персоны, другие пришли на мероприятие вместе со своей второй половинкой.
В ЛНБ гости были приглашены без вторых половинок. По словам советницы президента Эгила Левитса Айвы Розенберги, это сделали намеренно - с целью пригласить как можно больше людей из самых разных отраслей.
Многим парам повезло, так как оба получили приглашения, в связи, с чем могли прибыть на мероприятие вместе.
Смотрите, кто из известных деятелей прибыл на мероприятие со своим любимым человеком!
Актеры Артурс Скрастиньш и Илзе Кузуле-Скрастиня
Предприниматель Марис Гайлис и архитектор Зайга Гайле
Актриса Элита Клявиня с господином Филиппом Клявиньшем
Депутат Сейма Арвилс Ашераденс и директор Валмиерского драматического театра Эвита Сниедзе-Ашерадена
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес с госпожой Иевой Ильвес
Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце c госпожой Зайгой Пуце.
Пара актеров Валмиерского драматического театра Элина Ване и Имантс Страдс (слева)
Депутат Сейма Ритварс Янсонс с госпожой Инесой Криевиней
Композитор Петерис Васкс (справа) и режиссер Дзинтра Гека
Экс-президент страны Раймонд Вейонис с госпожой Иветой Вейоне
Экс-президент страны Валдис Затлерс с госпожой Лилитой Затлере
Как сообщалось, на это торжественное мероприятие приглашения были разосланы примерно 800 персонам, что примерно в два раза больше, чем на ранее проводившиеся подобные церемонии.
К примеру, на торжественных приемах по случаю инаугурации Вайры Вике-Фрейберги каждый раз собиралось примерно 800-900 человек, но тогда гостей приглашали со спутниками.
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