Вт, 9.07.2019
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  • Фото: Известные люди, пришедшие на инаугурацию Левитса со второй половинкой

Фото: Известные люди, пришедшие на инаугурацию Левитса со второй половинкой

ФОТО: LETA/TVNET kolāža

Вечером 8 июля на официальный прием в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) в честь инаугурации президента страны Эгила Левитса прибыло несколько сотен известных представителей различных отраслей. В то время, как некоторые были недовольны тем, что приглашение было предусмотрено только для одной персоны, другие пришли на мероприятие вместе со своей второй половинкой. 

В ЛНБ гости были приглашены без вторых половинок. По словам советницы президента Эгила Левитса Айвы Розенберги, это сделали намеренно - с целью пригласить как можно больше людей из самых разных отраслей. 

Многим парам повезло, так как оба получили приглашения, в связи, с чем могли прибыть на мероприятие вместе. 

Смотрите, кто из известных деятелей прибыл на мероприятие со своим любимым человеком!

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ФОТО: LETA

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Экс-президент страны Раймонд Вейонис с госпожой Иветой Вейоне

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Экс-президент страны Валдис Затлерс с госпожой Лилитой Затлере

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Как сообщалось, на это торжественное мероприятие приглашения были разосланы примерно 800 персонам, что примерно в два раза больше, чем на ранее проводившиеся подобные церемонии.

К примеру, на торжественных приемах по случаю инаугурации Вайры Вике-Фрейберги каждый раз собиралось примерно 800-900 человек, но тогда гостей приглашали со спутниками.

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